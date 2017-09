Компании по всему миру, предлагающие услуги по присмотру за детьми своим работникам, признают, что такие услуги оказывают существенное положительное влияние на бизнес, улучшая процесс найма и помогая снизить текучесть кадров, а также повышая производительность работников, согласно исследованию, опубликованному сегодня IFC, членом Группы Всемирного банка, фокусирующим свою деятельность на поддержке частного сектора.

Исследование «Присмотр за детьми: зачем работодателям детские дошкольные учреждения» опубликовано в условиях растущего признания экспертами по всему миру важности детских дошкольных учреждений для бизнеса и их положительного влияния на развитие. В 11 из 50 экономик, проанализированных в исследовании Группы Всемирного банка Women, Business and the Law, законодательство обязывает работодателей поддерживать или обеспечивать услуги по присмотру за детьми для своих работников. Даже в отсутствии законодательных требований, многие работодатели стараются найти возможность предлагать присмотр за детьми и, тем самым, получают более высокие экономические результаты. Законодательство, требующее предоставлять услуги по присмотру за детьми, принято правительствами Бразилии, Чили, Эквадора, Индии, Ирака, Японии, Иордании, Нидерландов, Турции, Украины и Вьетнама.

«Без полного и равноправного участия женщин и мужчин, ни одна страна, сообщество или экономика, не смогут полностью раскрыть свой потенциал и справиться с вызовами 21 века», – сказала Нена Стоилькович, Вице-президент IFC по комбинированному финансированию и партнёрствам. «Детские дошкольные учреждения – часть решения. Многие компании хотят поддержать своих работников в вопросах присмотра за детьми, но они зачастую не знают, как это сделать и какие это может принести выгоды. Исследование IFC «Присмотр за детьми» дает ответ на этот вопрос.»

Исследование построено на глубоком анализе 10 компаний по всему миру, предлагающих различные опции присмотра за детьми, от ведомственных детских садов до целевых субсидий для работников. В число таких компаний вошли: Южно-Африканский производитель свежих овощей и фруктов Afrifresh; компания из США по разработке программного обеспечения Akamai; турецкая компания, работающая в секторе тяжелой промышленности Borusan; японская компания, предоставляющая финансовые услуги The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; турецкий производитель авто-компонентов Martur; иорданский производитель одежды MAS Kreeda Al Safi-Madaba; индийская IT компания Mindtree; бразильский производитель выпечки Pandurata Alimentos Ltda. (Bauducco); кенийская телекоммуникационная компания Safaricom; немецкая группа Schoen Klinik, работающая в секторе здравоохранения.

Анализ показал, что в компаниях, которые предлагают услуги по присмотру за детьми, текучесть кадров значительно ниже, а качество кандидатов на замещение вакантных должностей выше и процесс найма сотрудников занимает меньше времени. Производительность труда в таких компаниях растет за счет сокращения числа пропусков, улучшается концентрация и мотивация работников. Это также способствует улучшению гендерного баланса и помогает продвижению большего количества женщин на руководящие позиции.

Более качественные и доступные услуги по присмотру за детьми все чаще признаются критическим элементом экономического роста. Когда работающие матери и отцы равноправно участвуют в трудовой деятельности, растет вероятность повышения благосостояния семьи, и такие семьи вносят больший вклад в рост компаний и экономики в целом. В среднем, дети, имеющие доступ к дошкольному образованию и присмотру, здоровее, лучше учатся в школе и вырастают в более производительных взрослых.

При написании исследования IFC опиралась на экспертную поддержку стратегических партнеров, в том числе, Care.com; the Institute for Women’s Policy Research; Международной организации труда; Kidogo; the UN Global Compact; и UN Women; а также компаний-участников Tackling Childcare Partnership.

Частный сектор, который обеспечивает до 90% занятости в развивающихся странах, играет критически важную роль в создании большего числа более качественных рабочих мест. Исследование «Присмотр за детьми» является частью комплекса усилий IFC по снижению гендерной разницы в занятости, а также по поиску решений для совместных действий частного и государственного секторов в области создания рынка детских дошкольных учреждений.