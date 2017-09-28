В Москве в четверг состоится закрытый показ фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Просмотр организован для членов комитета Госдумы по культуре и других депутатов. Он пройдет в зале на 40 мест. Однако, где именно покажут фильм, пока держится в секрете, пишет Радио "Свобода".

Депутат Наталья Поклонская – главный противник показа картины - пока не заявляла о желании прийти на допремьерный показ "Матильды", рассказала РИА Новости депутат, актриса кино Елена Драпенко.

Ранее на приглашение режиссера Алексея Учителя посмотреть картину Поклонская ответила категорическим отказом. Депутат утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября.

Ранее стало известно, что сеть кинотеатров "Формула Кино" и "Синема Парк" отказалась от показа фильма по соображениям безопасности. Так называемые православные активисты угрожали поджигать кинотеатры, которые решатся показать "Матильду".