Преимущество светского государства состоит в его способности создать и сохранять баланс интересов представителей разных религиозных общин, верующих и неверующих. Об этом заявил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, открывая 28 сентября в Бишкеке Международную конференцию «Ислам в современном светском государстве».

«В то же время в мире идет процесс переосмысления роли и места религии. Под воздействием современных вызовов возникают новые формы взаимодействия государства и религии», - подчеркнул Атамбаев, речь которого передает пресс-служба главы КР.

Он считает, что ценности ислама в современных условиях дают возможность гармоничного развития религии в светских государствах, не противопоставляя религиозные каноны законодательству стран.

«Ислам - это целый мир, он включает и доктрину, и поведение человека, его влияние на общество огромно. В некоторых странах Ислам - это больше чем религия, это образ жизни со своими особенностями, спецификой. И есть случаи, когда некоторые миссионеры и организации, осуществляя свою деятельность в государствах с другим историко-культурным контекстом, целенаправленно навязывают свой образ жизни, элементы своей культуры под видом «чистого» ислама», - сказал кыргызский президент.

По его мнению, развитие национальной культуры и традиций может помочь государствам в противостоянии религиозному экстремизму и терроризму.

«Нынешняя волна экстремизма и терроризма, прикрывающаяся религиозными лозунгами, может быть преодолена через укрепление национальных государств, сохранение ими собственной культуры, языка и самобытности», - полагает Атамбаев.

Глава Кыргызстана считает, что ислам никого не обязывает «использовать религиозную атрибутику», не навязывает свои идеи и веру и «не приводит к единой догме вопросы поклонения».

«Тем более не должны навязываться под видом ислама образ жизни, обычаи, одежда и культура мусульман других стран», - отметил глава Кыргызстана.

Поскольку, считает он, подобные попытки могут привести к «расколу в обществе, повышению напряженности и конфликтам».

«В современном мире имеют место толкования исламских канонов, не учитывающие исторический контекст времени, когда они были ниспосланы. Тем более, они не учитывают реалии современного мира», - сказал Атамбаев.

Он отметил, что такие идейные разногласия используются радикальными и экстремистскими группами, которые под прикрытием религиозной риторики «сеют смуту, совершают террористические акты, провоцируют конфликты, в том числе вооруженные».

«Ни одна страна мира не застрахована от подобной деструктивной деятельности», - считает кыргызский президент.

В проходящей в Бишкеке двухдневной конференции принимают участие ученые-эксперты, теологи и исламоведы из 19 стран мира. Целью мероприятия является обмен опытом взаимодействия национальных государств и религии.