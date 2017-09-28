Вам необходимо срочно совершить денежный перевод, а остается совсем мало мегабайтов трафика? Теперь это не проблема!

Представляем новую технологичную возможность для клиентов, которые пользуются услугой «Интернет-банк» от Банка Эсхата и подключены к интернет тарифам компании Tcell. Теперь, совершая банковские операции через наш интернет-банк, ваши интернет мегабайты сохраняются!

Да, именно так! Пополняйте счета, оплачивайте услуги, переводите деньги, совершайте необходимые банковские операции, и при всём этом сохраняйте мегабайты своего интернета.

Мы предоставляем вам данную возможность в рамках стратегического партнерства между Банком Эсхата и компанией Tcell, в пользу клиентов банка и абонентов сотовой компании.

Забудьте об экономии мегабайтов! Используйте хорошие возможности совершенно бесплатно! Мы становимся ближе и ближе чем когда-либо создавая удобство для пользователей наших услуг!

Подробности по телефону 808. Звоните!