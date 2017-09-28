Гособвинитель запросил суд приговорить экс-директора Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддина Назарзода к штрафу. И посоветовал ему быть впредь более бдительным, и смотреть, кто к нему в гости приходит.

Прокурор попросил применить к Назарзода и его кудо – Тоджиддина Хабибуллоева статью 481. (Нарушение установленного законодательством Республики Таджикистан порядка об упорядочении обычаев, торжеств и мероприятий) Административного Кодекса РТ и оштрафовать обоих.

Сам обвиняемый сегодня на процессе попросил суд прекратить рассмотрение дела. «Если это дело рассматривается объективно, по принципу справедливости, то оно должно быть пркращено», - заявил бывший библиотекарь в своем последнем слове.

«Из 37 фотографий, которые прокуратура представила суду, на 30 из них люди одни и те же. На этих фото, кроме гостей, есть водитель артиста, таксист, незнакомый человек, обслуживающий персонал из ресторана и 9 человек из Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, которые тоже ели плов, и на фото себя посчитали, как будто они мои гости, но я их не звал. Если посчитать, то из 247 людей, которые насчитала прокуратура, остаётся 149 моих гостей. И я призываю суд прекратить судебное дело, потому что я ничего не нарушал", - сказал экс-глава Нацбиблиотеки, добавив, что не признает себя виновным.

Гособвинитель сразу же задал вопрос обвиняемому: «Если вы видели, что к вам на свадьбу пришли незнакомые люди, почему вы сразу не спросили их, кто они, и зачем сюда явились. Вы должны впредь быть более бдительным».

Адвокат Назарзода заявил, что на трех этапах, начиная со дня свадебного торжества до документирования (составления протокола) в органах прокуратуры, права его подзащитного были грубо нарушены.

«Во-первых, такие рейды должны проводить представители Комитета по делам религии, а не антикоррпуционнного ведомства. Кроме того, они не рейд проводили, а провели оперативно-розыскные мероприятия, хотя подобное свойственно уголовным преступлениям, а не административным, - отметил защитник. - Если на то пошло, то антикоррупционеры должны были прийти в ресторан «Сарез», где проходило мероприятие, с представителем танзима, провести открытый рейд, а не втихаря сидеть в зале под видом гостей, и сразу же на месте составить протокол о нарушении, а не спустя 10 дней после мероприятия. Кроме того, все объяснения, взятые у руководства и поваров ресторана, тоже оформлены незаконны: они были взяты спустя несколько дней после свадьбы, а по закону это надо делать на месте по факту. Эти факты говорят о том, что все протоколы, предоставленные суду, предвзятые и пристрастные», - заявил адвокат.

Рассмотрение дела о отношении Сайфулло Назарзода, обвиняемого в нарушении закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», продолжается в суде района Исмоили Сомони города Душанбе в эти минуты. "АП" будет информировать вас о происхоящем из зала суда.