Вопросы проведения этих консультаций обсуждены в среду во Франкфурте на встрече посла Таджикистана в ФРГ Маликшо Негматова с региональным уполномоченным Немецкого банка развития (KfW) по странам Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы господином Михаилом Эверсом.

На встрече также присутствовал господин Курт Штрассер, руководитель странового управления по странам Центральной Азии Немецкого банка развития, сообщает департамент информации МИД РТ, сообщает МИД РТ.

Отмечается, что на встрече обсуждены двусторонние таджикско-германские отношения в рамках межправительственной комиссии по финансово-техническому сотрудничеству, а также ход реализации проектов в Таджикистане, финансируемые со стороны Германии.

«Также состоялся обмен мнениями относительно очередных таджикско-немецких межправительственных консультаций, которые пройдут в ноябре текущего года в городе Душанбе», - говорится в сообщении таджикского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что таджикско-германские межправительственные консультации проходят на ежегодной основе. В прошлом году они состоялись в мае в Душанбе.

В ходе консультаций стороны обычно обсуждают состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурной, образовательной сферах, а также взаимодействии двух стран в рамках многосторонних организаций.