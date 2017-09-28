На съемках третьей программы международного музыкального ТВ-шоу SILK WAY STAR в Алматы член жюри из Таджикистана Фейруз Хакимов шокировал публику и вызвал множество толков вокруг себя.

Дело в том, что он поставил самую низкую оценку – единицу – известному казахстанскому певцу Айкыну Толепбергену за его выступление в конкурсе, тем самым, разгневав зал. В его адрес посыпались обвинения в нечестности, некомпетентности, а следом и вовсе оскорбительные выкрики, но, по словам самого Фейруза, он ко всему отнёсся с пониманием и ни на кого не держит обиды.

В рамках второго конкурсного тура «Мировой хит» участник из Казахстана Айкын исполнил легендарный хит Элвиса Пресли «Heartbreak Hotel», и выступление совершенно не понравилось члену жюри из Таджикистана:

- Я не был доволен подачей песни Айкыном. Да, он неплохо спел, но его пение и движение на сцене, на мой взгляд, не соответствовали самой сути рок-н-ролла, - отметил Хакимов. - Организаторы конкурса выбрали нас для того, чтобы мы оценивали не только вокал, но и шоу, харизму и энергетику участников, а не для того, чтобы ставить высокие оценки Казахстану только потому, что это принимающая сторона.

Кстати, конкурсант из Таджикистана Сафармухамад Кодири исполнил хит «All of me» Джона Ледженда и получил высокие оценки жюри, заняв одну из лидирующих позиций по итогам второго конкурсного тура.

Ранее, Сафармухаммад Кодири, который является самым молодым участником проекта, в рамках заданной тематики для второго эпизода «Казахский хит на родном языке» исполнил зажигательную песню популярного казахского исполнителя Бебита Кушкалиева на таджикском языке, слова которой написал Орзу Исоев.

Шоу, состоящее из 12 этапов, будет проходить в Алматы в течение трех месяцев. На съемки приехали представители из Казахстана, Азербайджана, Турции, Грузии, Башкирии, Татарстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.