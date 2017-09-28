Пограничное управление Федеральной службы безопасности России по Крыму объявило конкурс на поставку и монтаж заграждения на границе полуострова с Украиной. На выполнение работ выделено более 200 млн рублей, следует из заявки на сайте госзакупок, сообщает NEWSru.com.

Предполагается, что поставка материалов и монтаж заграждения должны завершиться до 20 декабря 2017 года. Заявки на выполнение работ можно подавать до 11 октября. Победитель будет определен 16 октября. На строительство выделено более 212 млн рублей.

Протяженность заграждения составит 49,5 километра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на документы к закупке. Высота забора над землей составит 2,1 метра.

При этом конструкция заграждения должна затруднять попытки перелезть его. "Инженерное заграждение предназначено для использования в составе комплексов технических средств охраны объектов различного назначения как в качестве физического препятствия, так и в качестве элемента конструкции средств обнаружения вибрационного и радиоволнового принципа действия", - отмечается в документах.

Забор будет установлен в Красноперекопском районе, граничащем с Украиной, отмечает ТАСС со ссылкой на сайт госзакупок. "В настоящее время работа по инженерному оснащению российско-украинского участка границы ведется в плановом порядке, и строительство 50-километровых инженерных заграждений на севере Крыма - ее очередной этап", - пояснили агентству в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по Крыму.

Гарантийный срок эксплуатации на инженерное заграждение и дополнительное оборудование к нему должен составлять не менее 10 лет. Также оговаривается, что конструкции должны быть устойчивы к сложным климатическим условиям (в том числе влажности до 98% и температуре воздуха до плюс 65 градусов). Конструкция забора должна обеспечивать высокую прочность, долговечность и экономичность в эксплуатации.

Напомним, что в мае 2015 года Киев утвердил смету на строительство стены на границе с Россией на сумму 200 млн долларов. Россия на этом фоне укрепила рвами и заграждениями границу с Украиной.