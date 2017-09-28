В петербургской школе N684 под названием "Берегиня" на Пулковском шоссе учительница Ольга Алферова уволилась после того, как написала на лбу ученика второго класса, восьмилетнего Алексея, слово "Дурак" шариковой ручкой, сообщает "Фонтанка".
Как объясняла позже педагог, за несколько минут до этого Алексей и его одноклассники на перемене разрисовывали себе фломастерами руки. Они развлекаются так уже не первый день - по объяснению родителей, "у них теперь так модно". Перед этим учительница, которая работает в Петербурге около года, а ранее 15 лет преподавала в Архангельске, предупредила второклассников, что напишет на лбу "Дурак" тому, кто нарисует на себе "татуировку".
Это произошло 21 сентября, а на следующей неделе, 25 сентября, одна из родительниц рассказала об этом матери Алексея. Сам он дома об этом не рассказывал, пока не подвергся расспросам родителей. Одноклассники смеялись над ним и показывали пальцем, все время повторяя написанное слово. Ребенка отмыла учительница ИЗО.
После встречи с родителями директор школы заявил о намерении уволить учителя. "Она [учительница] сидела на встрече с директором, потупив взгляд. Я у нее спросила: "Чем вас мой Леша так обидел?" А она так ответила: "Ничем, просто такое состояние было", - рассказала мать ребенка Наталья Воронцова.
Письма с жалобой на Алферову были направлены в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию.
Прокуратура Петербурга обещала дать правовую оценку действиям учительницы. "По данному факту организована проверка. По имеющейся информации, учительница нанесла ругательную надпись на лоб школьника. Женщина вызвана на беседу в прокуратуру. Ее действиям будет дана правовая оценка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской прокуратуры.
В комитете по образованию Петербурга подтвердили, что после того, как случай получил огласку, учительница решила покинуть место работы. Решение о ее увольнении будут принимать работодатель, а также администрация района, которая проводит проверку по факту инцидента.
"Оперативная проверка, проведенная администрацией школы и отделом образования района, подтвердила факт неэтичного поведения учителя", - сказали в смольнинском комитете по образованию. "Конечно, если такое было, то так себя вести непедагогично", - отметили в ведомстве.
В школе же назначили на 28 сентября родительское собрание, где будут решать, как поступить с классным руководителем второго класса.
Родители других учеников говорили, что поступок учительницы неправильный, однако считали, что увольнять ее не нужно.
По данным "Комсомольской правды", учительницу уже уволили, хотя родители даже собрались у стен школы в ее защиту, надеялись отстоять педагога, который научил их детей хорошо считать и писать. Мальчика Лешу теперь одноклассники называют предателем, пишет "Комсомольская правда - Петербург".
По сообщению "Пятого канала", Алферова со слезами на глазах принесла публичные извинения мальчику. Все родители, кроме матери Алексея, добиваются возвращения учителя.
Мать пострадавшего ученика настаивала на увольнении, называла методы воспитания Алферовой "фашистскими" и заявила, что ее "поражает позиция родительского комитета", поддержавшего учительницу.
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