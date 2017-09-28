В петербургской школе N684 под названием "Берегиня" на Пулковском шоссе учительница Ольга Алферова уволилась после того, как написала на лбу ученика второго класса, восьмилетнего Алексея, слово "Дурак" шариковой ручкой, сообщает "Фонтанка" .

Как объясняла позже педагог, за несколько минут до этого Алексей и его одноклассники на перемене разрисовывали себе фломастерами руки. Они развлекаются так уже не первый день - по объяснению родителей, "у них теперь так модно". Перед этим учительница, которая работает в Петербурге около года, а ранее 15 лет преподавала в Архангельске, предупредила второклассников, что напишет на лбу "Дурак" тому, кто нарисует на себе "татуировку".

Это произошло 21 сентября, а на следующей неделе, 25 сентября, одна из родительниц рассказала об этом матери Алексея. Сам он дома об этом не рассказывал, пока не подвергся расспросам родителей. Одноклассники смеялись над ним и показывали пальцем, все время повторяя написанное слово. Ребенка отмыла учительница ИЗО.

После встречи с родителями директор школы заявил о намерении уволить учителя. "Она [учительница] сидела на встрече с директором, потупив взгляд. Я у нее спросила: "Чем вас мой Леша так обидел?" А она так ответила: "Ничем, просто такое состояние было", - рассказала мать ребенка Наталья Воронцова.

Письма с жалобой на Алферову были направлены в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию.

Прокуратура Петербурга обещала дать правовую оценку действиям учительницы. "По данному факту организована проверка. По имеющейся информации, учительница нанесла ругательную надпись на лоб школьника. Женщина вызвана на беседу в прокуратуру. Ее действиям будет дана правовая оценка", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской прокуратуры.

В комитете по образованию Петербурга подтвердили, что после того, как случай получил огласку, учительница решила покинуть место работы. Решение о ее увольнении будут принимать работодатель, а также администрация района, которая проводит проверку по факту инцидента.

"Оперативная проверка, проведенная администрацией школы и отделом образования района, подтвердила факт неэтичного поведения учителя", - сказали в смольнинском комитете по образованию. "Конечно, если такое было, то так себя вести непедагогично", - отметили в ведомстве.

В школе же назначили на 28 сентября родительское собрание, где будут решать, как поступить с классным руководителем второго класса.

Родители других учеников говорили, что поступок учительницы неправильный, однако считали, что увольнять ее не нужно.

По данным "Комсомольской правды", учительницу уже уволили, хотя родители даже собрались у стен школы в ее защиту, надеялись отстоять педагога, который научил их детей хорошо считать и писать. Мальчика Лешу теперь одноклассники называют предателем, пишет "Комсомольская правда - Петербург" .

По сообщению "Пятого канала" , Алферова со слезами на глазах принесла публичные извинения мальчику. Все родители, кроме матери Алексея, добиваются возвращения учителя.

Мать пострадавшего ученика настаивала на увольнении, называла методы воспитания Алферовой "фашистскими" и заявила, что ее "поражает позиция родительского комитета", поддержавшего учительницу.