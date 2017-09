Tajikistan with 51 medals has ended up in the 17th position in the overall standings at the 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games in Ashgabat. Meanwhile, Tajikistan is in the 8th position in terms of the number of medals.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд