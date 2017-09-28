После того, как в конце лета в Таджикистане были введены поправки в Закон «Об упорядочении традиций, обрядов и торжеств» и запретов у жителей этой страны стало больше, уже успело разгореться несколько скандалов. Сначала за «слишком пышную» свадьбу сына был уволен директор Национальной библиотеки, затем на юге Таджикистана прямо на свадебной церемонии чиновники забрали праздничную еду, потому что ее было, по их мнению, чересчур много. На каждого такого нарушителя в республике налагается штраф, и, например, только в 2016 году сумма взысканий за расточительство составила порядка 273 тысячи долларов!



Наш партнер «Открытая Азия онлайн» вспомнила несколько случаев, когда людей в Таджикистане наказывали за якобы чрезмерную пышность.



В середине августа в Таджикистане президент страны вдруг уволил директора национальной библиотеки Сайфиддина Назарзоду. Возможно, на этот случай никто не обратил бы внимание, если бы источники в правительстве страны не сообщили местным журналистам, что наказали главу библиотеки за слишком пышную свадьбу, которую он якобы сыграл своему сыну. Вскоре после этого увольнения Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана действительно обвинило экс-директора в нарушении Закона «об упорядочении традиций, обрядов и торжеств», и против него было возбуждено административное дело.

Начался судебный процесс, во время которого участники заседания разбирали – сколько килограммов риса было заложено в казаны для приготовления плова, сколько гостей было на свадьбе, и привозили ли на свадьбу дополнительное жаркое?



Так, в суде была заслушана запись показаний повара, который якобы готовил угощение для праздничного стола. Мужчина сказал, что приготовил сначала плов на 400 человек, заложив в казаны 42 кг риса.

«Но плова не хватило. Хозяева свадьбы для своих VIP-гостей из другого ресторана привезли еще жаркое из мяса», - сказал он.

Экс-директор Национальной библиотеки Сайфиддина Назарзода. Радио «Озоди»

Кроме аудиозаписи показаний повара у стороны обвинения есть и видеозапись свадебной церемонии.

Но бывший директор настаивает на том, что гостей на свадьбе было в пределах нормы, плов готовили из 30 килограммов риса, а сотрудники антикоррупционного ведомства без приглашения зашли в ресторан, ели плов и преднамеренно снимали людей по несколько раз, чтобы потом обвинить его в нарушении закона.

«Мы к плову даже не притронулись», - парируют ему сотрудники Агентства.



Кстати, если Назарзода проиграет в суде, то ему грозит штраф почти в $3 тысячи. В республике это стало первым административным нарушением за расточительство, в котором обвиняется госслужащий. Незадолго до этого инцидента президент Эмомали Рахмон заявлял, что закон «Об упорядочении традиций, обрядов и торжеств» прежде всего нарушают чиновники, тогда же глава республики предложил ужесточить наказание для них за несоблюдение правил закона, вплоть до увольнения с работы.

СЛИШКОМ МНОГО ЛЕПЕШЕК И ХАЛВЫ

Иллюстративное фото

Еще один инцидент, связанный с нарушениями закона «Об упорядочении традиций, обярдов и торжеств», произошел в конце августа на юге Таджикистана, на окраине Куляба. Рядовой житель этого города Зайдулло Худоёров справлял свадьбу своей дочери, когда в их дом нагрянули чиновники с проверкой и обнаружили «расточительство».



- Во время рейда мы установили, что семья наготовила расточительно много еды - к примеру, специальные лепешки и халву для банкета в доме жениха. Мы изъяли еду и передали ее в психиатрическую больницу в Кулябе, - рассказал местным журналистам участник рейда Холмурод Иброхимов.

В свое оправдание 44-летний отец семерых детей Худоёров сказал, что просил свою жену и родственниц не готовить столько угощений, которые по местному обычаю семья невесты передает в дом жениха перед торжеством, однако женщины его не послушали. Чиновники, которые проводили рейд, утверждают, что доходы Худоёрова не соответствуют тратам, которые он понес во время свадебного торжества, т.к. у него нет постоянной работы, и мужчина довольствуется случайными заработками.



При этом главная идея закона «Об упорядочении традиций, обрядов и торжеств» заключается в экономии средств, и в республике считают, что запреты с этой задачей отлично справляются. Например, когда в июле 2017 года Эмомали Рахмон провел встречу с активом и представителями общественности республики, посвященную 10-летию принятия этого закона, глава страны сказал, что за все эти годы таджики сумели сэкономить $2 млрд благодаря прописанным ограничениям.

Tgk.addnt.ru

Ну а нарушитель Худоёров рад и тому, что удалось отделаться только едой, а не выплачивать штраф за неисполнение закона. Дело в том, что в соответствии с принятыми поправками сейчас в республике за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере $4 тысяч.



И НИКАКИХ РЕСТОРАНОВ!

Кроме свадебных церемоний, очень бдительно контролирующие органы в Таджикистане следят за тем, как граждане справляют свои дни рождения. Дело в том, что закон говорит: справлять свои именины люди могут только в узком семейном кругу. В 2013 году за нарушение этих правил была оштрафована известная в Таджикистане исполнительница Сураё Касымова. Сообщалось, что певица отметила 60-летний юбилей в одном из душанбинских ресторанов, за что суд приговорил ее к выплате 4 тысяч сомони (по нынешнему курсу $454, – прим. ОА).

Сураё Касымова Радио «Озоди»

Касымова отмечала свой день рождения с участием 60 гостей в ресторане «Привал охотника»; ее дочь объясняла правоохранителям, что празднование юбилея в ресторане исполнительнице организовали ее дети в качестве подарка, но суд оказался непреклонен.



Сураё Касымова оказалась не единственной эстрадной певицей, которая пострадала за расточительность. Буквально через год после этого инцидента другую таджикскую эстрадную исполнительницу Зулайхо Махмадшоеву оштрафовали на 4,4 тыс. сомони (по нынешнему курсу - $500). Штраф тоже был наложен за то, что Зулайхо отметила свой день рождения в одном из ресторанов Душанбе. Кроме исполнительницы тогда было оштрафовано и руководство ресторана, где справляли праздник.

Фото: Зулайхо Махмадшоева Спутник Таджикистан

И, пожалуй, самый яркий инцидент, связанный с нарушением стандартов празднования дня рождения, произошел с душанбинцем Амиром Исаевым. Молодой человек собрал в кафе своих друзей, а позже выложил фотографию празднования на свою страницу в Facebook. Изображение заинтересовало следователей, отметивших, что именинник нарушил закон «Об упорядочении традиций, обрядов и торжеств», против Исаева было возбуждено административное дело. В суде молодой человек утверждал, что ничего не праздновал. «Не было подарков, не было тостов, даже на торте, который я принес, не было ни свечей, ни надписей. На 13 человек счет составил 540 сомони», - говорил он, но суд все равно наложил на Исаева штраф в размере 4 тысяч сомони.