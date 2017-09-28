Государственная налоговая служба предоставила список граждан, имеющих задолженность по налогу на имущество I группы (дома и квартиры), пишет Kaktus.media.



Так, по законодательству, лица, владеющие жильём площадью более 150 квадратных метров в Бишкеке или Оше, должны выплачивать специальный налог. Это касается и владельцев квартир с площадью более 80 квадратов.



Если человек живет в другом регионе Кыргызстана и имеет дома с квадратурой 250 или квартиру площадью 150 квадратных метров, он также должен платить налог.



Срок уплаты истёк 4 сентября. На 25 сентября в список крупных должников в Бишкеке и Аламудунском районе Чуйской области вошли 212 человек.



Среди них:

бывший мэр Бишкека и экс-депутат Жогорку Кенеша Нариман Тюлеев;

бывший министр экономики Учкунбек Ташбаев;

дочь бывшего президента гостиничного комплекса Руслана Сарымсакова Малика;

родной брат экс-главы Нацбанка Марата Алапаева Айбек Алапаев;

основатель юридической фирмы Kalikova & Associates Гульнар Каликова;

сын экс-главы Мингосимущества Турсуна Турдумамбетова Самат.



Зафиксированы в списке должников и отец беглого Алексея Ширшова – Юрий Ширшов, бывший вице-мэр Бишкека Вячеслав Красиенко. Общая сумма задолженности - 4 миллиона 846 тысяч сомов (около 71 тысячи долларов).