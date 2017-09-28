Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг ответил на критику президента США Дональда Трампа, который заявил, что Facebook проводит враждебную политику по отношению к нему.

«Трамп говорит, что Facebook против него. Либералы говорят, что мы помогли Трампу [выиграть выборы]. Обе стороны расстраиваются из-за идей и контента, которые им не нравятся. Вот что означает управлять платформой, открытой для всех идей», — написал Цукерберг в своем фейсбуке, пишет Газета.ру.

По его словам, последние президентские выборы в США стали «первыми, в которых интернет являлся основным способом общения кандидатов с обществом».

«После выборов я сказал, что идея использования Facebook для влияния на исход голосования — это безумие. Это было пренебрежительно, я сожалею о сказанном», — заключил Цукерберг.

Накануне Дональд Трамп в своем твиттере заявил о подозрениях в сговоре между руководством социальной сети Facebook и американскими СМИ.