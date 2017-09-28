Росавиация предлагает ввести страховой сбор в 10 руб. с каждого авиабилета. Это позволит создать резерв на 1 млрд руб., что будет достаточно в случае банкротства любой авиакомпании, заявил в среду руководитель Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме, пишут Ведомости.

По словам Нерадько, банкротство «ВИМ-авиа», для выполнения регулярных рейсов которой придется выделить 200 млн руб. из бюджета, вновь сделало актуальным тему создания страхового резерва в сфере авиаперевозок. Авиакомпании выступают против этого предложения, но «жизнь подсказывает, что механизм такой нужен», признал чиновник.

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Нерадько заявил, что Росавиация давно выступает за обязательное страхование ответственности авиаперевозчиков за невыполненную перевозку. По его мнению, дополнительно необходимо ввести страхование за гибель пассажиров и перед третьими лицами.

«Мы провели анализ международной практики в этой области, в ряде европейских стран есть механизмы и типы страхования, в том числе добровольные. В нашем случае должно быть обязательное страхование. В этом году мы перевезем более 100 млн пассажиров, то хотя бы 10 руб., отчисляемые по одному билету, приведут в общей сложности к страховому резерву 1 млрд, что будет достаточно», - заявил руководитель Росавиации.

«Инициатив сейчас много, к примеру, сегодня туроператоры предложили авиакомпаниям вносить предоплату», - напоминает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. По его мнению, создание фонда лишь частично может решить проблему с банкротством авиаперевозчиков, но глобально надо решать другой вопрос - налогообложение и регулирование авиакомпаний в этой сфере. «У нас авиакомпании банкротятся одна за одной: аэропорты прибыльные, нефтяные компании прибыльные, а авиакомпании возят себе в убыток. Это все приведет к тому, что останется один «Аэрофлот», он взвинтит цены и тогда от него пощады не будет», - заключает эксперт.