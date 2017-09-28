Китай окажет Таджикистану помощь для усиления охраны государственной границы с Афганистаном. Об этом заявил министр общественной безопасности КНР Го Шенкун на встрече с министром внутренних дел РТ Рамазоном Рахимзода.

Встреча состоялась на полях 86-ого генеральной ассамблеи Интерпола в среду в Пекине, сообщает пресс-служба таджикского правоохранительного ведомства.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя министерствами в области борьбы против терроризма, экстремизма, сепаратизма, незаконного оборота наркотиков, транснациональной преступности, а также вопросы задержания находящихся в розыске лиц.

Стороны также обменялись мнениями относительно текущей политической и криминогенной обстановки в Афганистане, предотвращения преступных действий на таджикско-афганской границе, а также по другим вызовам и угрозам современности.

Китайский министр выразил готовность оказать Таджикистану помощь для подготовки специалистов в сфере киберпреступности и транснациональной преступности.

Он добавил, что Китай окажет практическую помощь для усиления госграницы Таджикистана с Афганистаном.

Отметим, что в охране таджикско-афганской границы до этого основная поддержка Таджикистану оказывалась со стороны России. До 2004 года этот участок таджикской границы охраняли российские пограничники.

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