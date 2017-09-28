Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что размер дотаций на выравнивание бюджета республики должен быть увеличен с учетом высокой рождаемости, пишет Медуза.

Высокие темпы рождаемости в республике, написал Кадыров в своем Инстаграме по итогам встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком, «должны учитываться и при формировании бюджета».

«Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета», — написал Кадыров, добавив, что Козак заверил его, что властям республики «будет оказана всесторонняя поддержка и помощь».

Чечня, как и ряд других российских регионов, получает из федерального центра дотации на выравнивание бюджета. В 2016 году размер таких дотаций для Чечни составлял 41 миллиард рублей.

В октябре 2016 года Рамзан Кадыров заявил, что Минфин в проекте бюджета на следующий год планирует сократить дотации Чечне, выразив свое недовольство таким решением. Минфин, комментируя заявление Кадырова, указал, что речь идет лишь о проекте, обсуждать который преждевременно.

В итоговом варианте бюджета дотации Чечне на выравнивание бюджета были оставлены на уровне предыдущего года.

По данным Росстата (формат.xls), в январе—августе 2017 года в Чечне родились 19418 детей, на 54 больше, чем за аналогичный период годом ранее (рост на 0,03%). Кроме Чечни, за январь—август рост рождаемости был зафиксирован лишь в одном российском регионе — Чукотском автономном округе, где родились 460 детей, на 12 больше, чем годом ранее (рост на 2,7%).