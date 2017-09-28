Российская авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила все планируемые на октябрь рейсы в Таджикистан. Ранее компания намеревалась открыть регулярный рейс по маршруту Москва-Курган-тюбе-Москва, начиная с октября 2017 года. Была открыта продажа билетов на этот рейс. Однако в связи с проблемами, возникшими у «ВИМ-авиа», продажа авиабилетов была приостановлена.

Наш корреспондент побывал в 15 авиакассах, расположенных в Курган-тюбе, и выяснил, что продажу билетов они прекратили 25 сентября. Именно в этот день авиакомпания заявила, что не имеет средств для продолжения своей деятельности.

Только в двух кассах нам сообщили, что ими были проданы несколько билетов на 2 октября, сколько точно, не сообщили. Стоимость реализованных билетов колебалась от 2200 до 2300 сомони. В кассах заверили, что пассажиры уже сдали ранее купленные билеты и получили свои деньги назад.

Представителей российской авиакомпании в городе Курган-тюбе нам найти не удалось. Отказался от комментариев и начальник аэропорта Курган-тюбе Фарход Абдурашидзода.

Минтранс назвал дату прекращения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа»

Между тем, министерство транспорта России достигло договоренностей с аэропортами и российскими топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа». Об этом говорится на официальном сайте ведомства, которое в среду, 27 сентября, провело заседание оперативного штаба по организации перевозок пассажиров авиакомпании.



В сообщении Минтранса подчеркивается, что всем рейсам «ВИМ-Авиа» будет гарантированно предоставлена заправка топливом и аэропортовое обслуживание. По результатам работы штаба были восстановлены пассажирские авиаперевозки на регулярных рейсах.

На совещании Минтранса было объявлено, что авиакомпания «ВИМ-Авиа» будет выполнять регулярные рейсы до 15 октября.

Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денег сдавать билеты по месту их приобретения, сообщается на сайте Минтранса РФ.

«ВИМ-Авиа» — была десятой в России по числу перевезенных пассажиров авиакомпания. Она базируется в Домодедово и специализируется на регулярных и чартерных рейсах из Москвы и региональных центров, например Магадана и Благовещенска. Основные зарубежные направления — Турция, Греция и Китай.

По предварительным данным, авиакомпания «ВИМ-Авиа» продала около 190 тысяч билетов с датой вылета в ближайшие несколько недель как на регулярные, так и на чартерные рейсы. За рубежом находятся около 39 тысяч туристов с билетами на чартеры «ВИМ-Авиа», еще около 1,5 тысячи человек должны были вылетать рейсами этой авиакомпании с российских курортов.

В арбитражный суд Татарстана уже подан иск о банкротстве «ВИМ-Авиа».

«Мосстройэкономбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов» подал иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа». Сумма искового заявления составляет более 88 млн руб.

23 сентября начались массовые задержки рейсов «ВИМ-Авиа» — как регулярных, так и чартерных. В Росавиации заявили, что авиакомпания задолжала за топливо и аэропортное обслуживание. Вскоре после этого СК завел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, заподозрив компанию в хищении более миллиона рублей у пассажиров.

25 сентября авиакомпания объявила, что не имеет средств для продолжения деятельности и прекращает выполнять чартерные рейсы. Как стало известно «Ведомостям», «ВИМ-Авиа» безуспешно пыталась получить кредит на покрытие кассового разрыва. По данным издания, речь шла о 500 миллионах рублей, которые государство должно выплатить перевозчику в качестве возврата НДС за третий квартал.

27 сентября стало известно, что совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его жена Светлана покинули Россию.

Из-за ситуации с «ВИМ-Авиа», занимавшей 10 место в России по числу перевезенных пассажиров, президент РФ Владимир Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о «неполном служебном соответствии».