President Emomali Rahmon yesterday afternoon had telephone conversations with heads of Devashtich, Rasht, Nuorobod, Lakhsh and Sangvor districts, according to the Tajik president’s official website.

