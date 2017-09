A court in Dushanbe’s Ismoili Somoni district has rejected request of the former director of Tajikistan’s National Library Saifiddin Nazarzoda to replace a judge in his case. Nazarzoda’s defense lawyer says the anticorruption officers’ actions have been illegal.

