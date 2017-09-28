Сборная Таджикистана на церемонии открытия Азиады в Ашхабаде

На Олимпийском стадионе Ашхабаде вечером 27 сентября состоялась церемония закрытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Она продолжалась около четырёх часов. Прощальное шоу открыл парад спортсменов, которые прошли по арене стадиона.

Президент Олимпийского совета Азии шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах в своей приветственной речи поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с «организацией лучших игр», сообщает SNG.TODAY

Взявший затем слово Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил своих спортсменов и тренеров с блестящей победой в общемедальном зачёте и объявил V Азиаду закрытой.

По итогам домашней Азиады туркменские атлеты с большим отрывом первенствовали в командном зачете, завоевав 245 медалей, из которых 89 — золотых, 70 — серебряных и 86 — бронзовых.

Сборная Китая заняла второе место в командном зачёте. У них — 42 «золота», 32 «серебра» и 23 «бронзы» (всего — 97 медалей).

Призовую тройку замыкает Иран, сборная которого завоевала 36 золотых, 23 серебряных и 59 бронзовых медалей (всего — 118).

Сборная Таджикистана завоевала 51 медаль, в том числе 3 «золота», 14 «серебра» и 34 «бронзы». В общекомандном зачете команда заняла 17-е место, а по общему количеству медалей Таджикистан стал 8-м.

Список всех медалистов Таджикистана на 5-х Азиатских Играх в помещении в Ашхабаде:

Золото – 3:

Мижгона Самадова, кикбоксинг, кик-лайт, 60 кг

Акмал Каримов, самбо, 57 кг

Бехруз Ходжазода, самбо, 74 кг

Серебро – 14:

Эмомназар Каримзода , борьба на поясах, «казах куреси», 90 кг

Фарход Аннакулов, борьба на поясах, «пахлавани», +90 кг

Махмад Миров, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, +100 кг

Ибодулло Алибердизода, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, 60 кг

Бехруз Гулмахмадзода, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, 70 кг

Гиёсиддин Раджабзода, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, 80 кг

Бехруз Ходжазода, борьба «кураш», 73 кг

Манучехр Неъматов, таэквондо, 54 кг

Хасани Джоми, самбо, 73 кг

Мубориз Мунавваров, самбо, 74 кг

Зафар Олимшоев, самбо, 82 кг

Искандари Рустам, вольная борьба, 97 кг

Фарход Расулов, кикбоксинг, 74 кг

Зухра Холова, кикбоксинг, 52 кг

Бронза - 34:

Махмад Миров, борьба на поясах, «алыш», классический стиль, +100 кг

Рузибой Сафаров, борьба на поясах, «алыш», классический стиль, 80 кг

Хуршед Шарипов, борьба на поясах, «алыш», классический стиль, 90 кг

Фуркатджон Каландаров, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, 100 кг

Мехрзод Суфиев, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, 60 кг

Хуршед Шарипов, борьба на поясах, «алыш», вольный стиль, 90 кг

Махмад Миров, борьба на поясах, классический стиль, +100 кг

Худоёр Раджабзода, борьба на поясах, классический стиль, 65 кг

Достонбек Почоев, борьба на поясах, классический стиль, 90 кг

Оятулло Ходжаев, борьба на поясах, вольный стиль, 55 кг

Ибодулло Алибердизода, борьба на поясах, вольный стиль, 60 кг

Эркинбек Абдунабиев, борьба на поясах, вольный стиль, 65 кг

Масрур Мералишоев, борьба на поясах, стиль «пахлавани», 90 кг

Махмад Миров, туркменская национальная борьба, классический стиль, +100 кг

Самандар Эрназаров, туркменская национальная борьба, классический стиль,

Абдурахмон Маматкулов, туркменская национальная борьба, классический стиль, 100 кг

Хасан Ёриев, туркменская национальная борьба, классический стиль, 82 кг

Самандар Эрназаров, туркменская национальная борьба, вольный стиль, +100 кг

Абдурахмон Маматкулов, туркменская национальная борьба, вольный стиль, 100

Анушервон Навруззода, туркменская национальная борьба, вольный стиль, 90 кг

Фаридун Курбонов, туркменская национальная борьба, вольный стиль, 57 кг

Фирдавс Шарипов/Фирдавс Абдубахоров, джиу джитсу, дисциплина «Duo show»

Нигора Юсупова/Фирдавс Абдубахоров «Duo show» , джиу джитсу, дисциплина «Duo show»

Хушкадам Хусравов, борьба «кураш», 66 кг

Фирдавс Насимов, борьба «кураш», 100 кг

Давлат Болтаев, муайтай (тайский бокс), 86 кг

Умед Хасанбеков, самбо, 90 кг

Нозимджон Охиров, самбо, 62 кг

Фаридун Одилов, боевое самбо, 82 кг

Сиёвуш Ибрагимов, кикбоксинг, 69 кг

Далер Тюряев, кикбоксинг, 79 кг

Фотима Холова, кикбоксинг, 55 кг

Сухроб Абдулхаев, греко-римская борьба, 80 кг

Мирзоамин Сафаров, греко-римская борьба, 98 кг.

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