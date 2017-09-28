На 92-ом году жизни скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Об этом сообщается в твиттере издания.

Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. После службы в армии он недолгое время работал в рекламном отделе журнала Esquire, однако затем решил создать собственный журнал.

В декабре 1953 года вышел первый выпуск журнала Playboy с актрисой Мэрилин Монро на обложке. За более чем полувековую историю журнала в нем печатались фотографии, статьи и интервью многих звезд, среди которых были Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Деннис Родман, Томми Хилфигер, Кевин Спейси, Джон Траволта и Билл Гейтс.