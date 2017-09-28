На территории Ингушетии обнаружено место захоронения Доку Умарова, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Могила Умарова была найдена в горно-лесистой местности «в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий», пишет Медуза.

«Обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года», — заявили в ЦОС ФСБ.

Ранее об обнаружении места захоронения Доку Умарова сообщали неофициальные источники нескольких СМИ, но ФСБ эти сообщения не комментировала.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник подтвердило версию об отравлении Доку Умарова. «В 2013 году была проведена спецоперация в Ингушетии, где находился Умаров. Он скончался в результате отравления сильнодействующим веществом», — сказал источник.

Доку Умаров — лидер чеченских экстремистов, создавший и возглавлявший «Имарат Кавказ», признанный в России террористической организацией.

Умаров брал на себя ответственность за ряд крупных терактов на территории России, включая подрыв «Невского экспресса» в 2009 году, взрывы в московском метро в ноябре 2010 года и теракт в аэропорту Домодедово в январе 2011 года.

Умаров был включен в список международных террористов, составленный ООН, США объявили за информацию о его местонахождении награду в пять миллионов долларов, такую же сумму обещала выплатить и Россия.

С 2000 года неоднократно появлялись сообщения о смерти Доку Умарова, которые позже опровергались. Последняя видеозапись с участием Умарова была распространена в июле 2013 года.

В середине января 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, по имеющимся у него данным, Доку Умаров убит. В марте 2014 года гибель Умарова подтвердил «Кавказ-центр».

В апреле того же года глава ФСБ Александр Бортников заявил, что деятельность Умарова «нейтрализована» в результате спецоперации, проведенной в конце 2013-го.

До настоящего момента никаких сообщений о гибели Умарова именно в сентябре 2013 года не было. В ноябре 2013 года Следственный комитет заявлял, что Доку Умаров остается в розыске по делу о теракте в Домодедово.