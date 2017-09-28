Таджикистан опустился в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) на две строчки, заняв 79-ое место среди 137 стран мира.

Общий средний балл Таджикистана по различным показателям составил 4,1. В прошлогоднем рейтинге республика занимала 77-ое место.

Среди стран СНГ, вошедших в рейтинг, наиболее высокое место занимает Азербайджан, который расположился на 35-м месте. Россия находится на 38-м месте, Казахстан – на 57-м, Армения – на 73-м, Украина – на 81-м, Кыргызстан – на 102-м месте.

В пятерку самых конкурентоспособных стран мира вошли Швейцария, США, Сингапур, Нидерланды и Германия. В конце рейтинга находятся Чад, Мозамбик и Йемен.

Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) - это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конкурентоспособности. Индекс рассчитан по методике Всемирного экономического форума (World Economic Forum), основанной на комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса руководителей компаний.

Конкурентоспособность стран мира определяется по 12 контрольным показателям: качество институтов; инфраструктура; макроэкономическая стабильность; здоровье и начальное образование; высшее образование и профессиональная подготовка; эффективность рынка товаров и услуг; эффективность рынка труда; развитость финансового рынка; уровень технологического развития; размер внутреннего рынка; конкурентоспособность компаний; инновационный потенциал.