Таджикские спортсмены выиграли бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной акробатике.

В Алматы прошел Х чемпионат Азии по спортивной акробатике. Чемпионат проводился в трех возрастных категориях: взрослые, возрастная группа 11-16 лет и возрастная группа 12-18 лет. В соревнованиях участвовали 144 спортсмена из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Индии, Ирана, Северной Кореи и Гонконга. По итогам соревнований в общекомандном зачете сборная Казахстана завоевала золото, серебро досталось команде из Узбекистана, а бронзу выиграли спортсмены из Китая.

Чемпионат прошел по международным правилам, а отбирались спортсмены по общим итогам. То есть, первые два дня была произвольная программа, третий день - квалификация.

Таджикистан представили спортсмены Саидахтам Давлатов и Мухлис Розиков, которые выступили под руководством наставника Содикбека Нусратова. Наши спортсмены выиграли бронзовую медаль в соревнованиях среди мужских пар, об этом сообщил тренер Фаррух Махмудов.

На недавнем чемпионате города Саидахтам Далатов и Мухлис Розиков первенствовали в мужской паре. Они являются одними из лучших в стране.

«Наши спортсмены продемонстрировали хорошую технику, - говорит Фаррух Махмудов. – Рады, что смогли выиграть награду на таком престижном турнире. Отмечу, что в позапрошлом году наши спортсмены выступили на международных состязаниях в Узбекистане, где наши пара и четверка выиграли бронзовые медали».

Пол словам Махмудова, сегодня в столице активно развиваются прыжки на батуте, так как эта дисциплина является олимпийской.

«Отмечу, что сегодня в Душанбе идет развитие этого вида, - сказал тренер. – Мы стараемся заниматься, в частности, по олимпийской программе – это как синхронные упражнения, так и отдельные. Будем надеяться, что в будущем на спортсмены проявят себя на самом высоком уровне».