В России за два дня уволили двух губернаторов, еще двое уже объявили о своей предстоящей отставке. Всего, как ожидается, за несколько дней руководство может смениться в десяти регионах. «Медуза» отвечает на главные вопросы, которые возникают при таких масштабных перестановках.

Почему отставки начались именно сейчас?

Первый же уволенный губернатор — глава Самарской области Николай Меркушкин (формально ушел по собственному желанию) — заявил, что не связывает отставку со своей деятельностью, а видит в этом начало тренда на омоложение (уходящий глава Дагестана Рамазан Абдулатипов назвал тот же процесс «озеленением»). Это подтверждает версию близкого к Кремлю источника РБК, который сразу после единого дня голосования 10 сентября 2017 года рассказал, что выборы прошли успешно и есть запрос на обновление губернаторского корпуса.

Источники «Коммерсанта» отмечают, что обновление решили начать как можно раньше, чтобы новые губернаторы успели подготовиться к началу президентской кампании в декабре; главу страны будут выбирать в 2018-м.

Увольняют только губернаторов, которые показали «плохой» результат на выборах?

Нет. Официально уволены только губернаторы Самарской и Нижегородской областей, там региональные выборы в 2017-м вообще не проводились. Годом ранее, на выборах в Госдуму, в обоих регионах «Единая Россия» показала хороший результат — 50,8% и 58,2% соответственно (по всей России «ЕР» набрала 54,2%). О скорой отставке объявил даже Рамазан Абдулатипов, возглавляющий Дагестан, где у «Единой России» было почти 89% — второй результат по стране после Чечни. Абдулатипов сказал, что уходит, поскольку «возраст наступил».

Значит, просто меняют старых губернаторов на молодых?

Далеко не всегда. Источники «Коммерсанта» анонсировали отставку губернаторов в десяти регионах. Только в половине из них (Дагестан, Нижегородская, Новосибирская, Самарская области, Красноярский и Алтайский края) губернаторы входят в десятку самых старых руководителей российских регионов. Возглавляющему Ненецкий автономный округ Игорю Кошину, которому также прочат отставку, всего 43 года — он даже моложе Дмитрия Азарова, только что назначенного и. о. губернатора Самарской области.

А кто приходит на смену? Снова рокировки?

Нет. Пока оба назначенных президентом исполняющих обязанности — молодые «новички». Самарскую область возглавит Дмитрий Азаров, который четыре года был мэром Самары; Нижегородскую — Глеб Никитин, первый заместитель главы Минпромторга РФ. Оба входят в президентский кадровый резерв.

Кого назначат вместо объявившего об отставке Абдулатипова или уходящего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, пока неизвестно. По версии «Коммерсанта», Толоконского сменит бывший замгубернатора Красноярского края и бывший первый замгубернатора Иркутской области Сергей Сокол, сейчас возглавляющий совет директоров ОПК «Оборонпром».

«Губернаторские недели» будут теперь проводиться постоянно?

Это неизвестно. Раньше президент Владимир Путин отправлял губернаторов в отставку либо по мере истечения срока полномочий, либо всех сразу — когда надо было подготовиться к выборам. Еще в мае 2014 года разом в один день были досрочно отправлены в отставку для переизбрания сразу пять губернаторов. Эта же стратегия — увольнение пачкой в один день — применялась вплоть до конца 2016-го. Однако затем президент начал проводить переназначения волнами, которых случилось уже две, зимой и весной 2017 года; нынешняя волна — третья.