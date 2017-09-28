Сегодня продолжился суд по делу бывшего директора Национальной библиотеки Сайфиддина Назарзода. Адвокат Назарзода заявил о незаконности действий сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией.

В суде района Исмоили Сомони города Душанбе проходит процесс по делу о нарушении закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана обвиняет в нарушении закона бывшего директора Национальной библиотеки Сайфиддина Назарзода.

Сегодня в три часа дня состоялось очередное слушание по делу. На нем присутствовал и корреспондент "АП".

В своем слове Назарзода заявил, что суд в лице председательствующего на процессе Хуршеда Исозода отказал ему в проведении экспертизы - сколько на самом деле было людей на свадьбе. Именно за превышение количества присутствующих на мероприятии Агентство подало в суд на Назарзода.

Обвиняемый предлагал суду просмотреть видео и фото, сделанные со свадьбы, но суд отказался считать людей, которые были на ней, судья Исозода заявил, что это ранее уже сделала прокуратура.

Назарзода потребовал отвода для судьи «потому что процесс идет в одностороннем порядке, - заявил он. - В моих предложениях отказывают».

В смене судьи ему отказали.

Также во время процесса адвокат Назарзода - Насреддинов заявил, что действия сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией, которые во время мероприятия снимали людей на видео камеру и фотоаппарат, были незаконными, так как «они не представились, а по закону должны были это сделать», - заявил он.

Суд продолжится завтра, 28 сентября.

Напомним, Сайфиддин Назарзода был уволен президентом с поста директора в середине августа. В указе не объяснились причины увольнения, но как сообщали источники в правительстве, чиновник был снят с должности за пышную свадьбу, которую он организовал своему сыну.

Это первое административное дело в отношении госслужащего, который, по мнению сотрудников антикоррупционного ведомства, пренебрег правилами проведения свадебных торжеств.

Сотрудники антикоррупционного агентства настаивают на том, что Сайфиддин Назарзода пригласил на свадьбу своего сына Фирдавса в столичный ресторан «Шоира Люкс» свыше 300 гостей, несмотря на то, что по закону количество гостей не должно превышать 150 человек.

Административное дело возбуждено и против Тоджиддина Хабибуллоева, свата Сайфиддина Назарзода.