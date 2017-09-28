АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

- В Душанбе в Центре стратегических исследований при президенте РТ состоится Международная конференция «Борьба с терроризмом и экстремизмом».

- В отеле «Серена» в 8:30 состоится презентационно-экспертное заседание по анонсированию и общественному обсуждению пакета новых рекомендаций к законодательству Республики Таджикистан в сфере противодействия торговле людьми. Данное мероприятие проводится в сотрудничестве между Филиалом Американской Ассоциации Юристов Программа Верховенства Права в Таджикистане и Межведомственной Комиссией по противодействию торговле людьми в рамках реализации п.14 Национального плана по противодействию торговле людьми на 2016 – 2018 г., направленного на оптимизацию национальных правовых рамок в соответствии с международными обязательствами Республики Таджикистан, при финансовой поддержи Бюро по контролю за наркотиками и охране правопорядка Государственного Департамента США.

- Пауэрлифтер из Таджикистана Бахтиёр Донаёров представит страну на чемпионате по жиму лежа, который пройдет с 28 сентября по 6 октября в Мексике.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 СЕНТЯБРЯ

2010 - В Душанбе прошел таджикско-казахстанский бизнес-форум по торгово-экономическому сотрудничеству.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 СЕНТЯБРЯ

1898-1940 – Родился государственный деятель Сурен Шадунц.

1951 – Родился математик Сайфулло Бобоев

1954 – Родился доктор исторических наук, профессор Музаффар Олимов

1957 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Мухаммад Шарифов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-7, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая, облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 22-24 тепла.