АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
- В Душанбе в Центре стратегических исследований при президенте РТ состоится Международная конференция «Борьба с терроризмом и экстремизмом».
- В отеле «Серена» в 8:30 состоится презентационно-экспертное заседание по анонсированию и общественному обсуждению пакета новых рекомендаций к законодательству Республики Таджикистан в сфере противодействия торговле людьми. Данное мероприятие проводится в сотрудничестве между Филиалом Американской Ассоциации Юристов Программа Верховенства Права в Таджикистане и Межведомственной Комиссией по противодействию торговле людьми в рамках реализации п.14 Национального плана по противодействию торговле людьми на 2016 – 2018 г., направленного на оптимизацию национальных правовых рамок в соответствии с международными обязательствами Республики Таджикистан, при финансовой поддержи Бюро по контролю за наркотиками и охране правопорядка Государственного Департамента США.
- Пауэрлифтер из Таджикистана Бахтиёр Донаёров представит страну на чемпионате по жиму лежа, который пройдет с 28 сентября по 6 октября в Мексике.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 СЕНТЯБРЯ
2010 - В Душанбе прошел таджикско-казахстанский бизнес-форум по торгово-экономическому сотрудничеству.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 СЕНТЯБРЯ
1898-1940 – Родился государственный деятель Сурен Шадунц.
1951 – Родился математик Сайфулло Бобоев
1954 – Родился доктор исторических наук, профессор Музаффар Олимов
1957 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Мухаммад Шарифов
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
По Согдийской области - Облачно, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-7, местами усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 19-24 тепла, в горах ночью 1-6 тепла, днем 10-15 тепла.
По Хатлонской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 29-34 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 22-27 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 9-14 тепла.
По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 27-32 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 21-26 тепла.
По городу Душанбе - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 30-32 тепла.
По городу Худжанд - Облачно, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 21-23 тепла.
По городу Курган-Тюбе - Небольшая, облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 22-24 тепла.
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