216 лет назад - 27 сентября 1801 года Александру I был представлен первый в мире двухколесный велосипед.

Изобретателем первого в мире двухколесного велосипеда по данным Википедии, был уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода. Велосипед, построенный на Нижнетагильском заводе, был железным, имел вид двухколесной тележки с педальным приводом на переднее колесо и рулем, а переднее колесо было почти в три раза больше заднего.

Колеса, расположенные одно за другим, скреплялись изогнутой металлической рамкой. Велосипед приводился в движение ногами путем поочередного нажима на педали, которые сидели на оси переднего колеса. Конструкция самоката была настолько прочна, что мастер смог совершить на нем нелегкое путешествие (со скоростью 10 км/ч) от Урала до Петербурга на коронацию Александра I – (15) 27 сентября 1801 года.

Фото с сайта wikipedia.org 1 /12 Все же родоначальником веломашины как таковой считают немецкого барона Карла фон Дреза (иногда пишется Драйс или Дрейс). В 1814 году он сконструировал свое двухколесное детище — деревянный самокат, который сам назвал «машиной для хождения». Соседи изобретателя прозвали данный самокат «прогулочной лошадью». Но движения велосипедиста напоминали скорее работу ног лыжника: человек передвигался, отталкиваясь ногами от земли.В мире конструкторов этот вариант простейшего сооружения из двух колес, впервые управляемых с помощью руля, получил название по фамилии своего создателя - «дрезина». Слово «дрезина» и сегодня есть в нашем словаре, но означает оно немного иной агрегат.

Изобретение так удивило всех присутствующих и царя, что за создание велосипеда Артамонову со всем его потомством была дарована свобода от крепостной зависимости. Понравившееся чудо техники затем пополнило царскую коллекцию редкостей, после чего было забыто. Второе рождение велосипеда, как, впрочем, и его названия (в переводе с латинского «велосипед» – «быстрые ноги»), состоялось в 1808 году в Париже.

Сейчас велосипед Артамонова хранится в Нижнетагильском краеведческом музее, а его точная копия – в Политехническом музее в Москве. В Пермском областном краеведческом музее тоже есть велосипед, сделанный в Артамоновских мастерских. Велосипед этот деревянный, колеса приводились в движение тягой на веревках. Никаких шин на колесах не было, и поэтому велосипеды долгое время называли «костотрясами».