В столице Киргизии в госрезиденции "Ала-Арча" 28-29 сертября пройдет международная научно-практическая конференция «Ислам в современном светском государстве», сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Отмечается, что в конференции примут участие руководители уполномоченных органов по делам религий из 19 стран, представители авторитетных международных организаций и известные зарубежные эксперты-исламоведы.

В работе форума примут участие более ста ученых из ближнего, дальнего зарубежья и Кыргызстана», говорится в сообщении.

Они обменяются опытом и лучшими практиками взаимодействия государства и религии, а также обсудят вопросы сохранения культурной самобытности национальных государств.

