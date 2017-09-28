В настоящее время заключаются договора на поставку продукции предприятия в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан, сообщает "Самаркандский вестник".

Производство началось в Каттакургане на совместном узбекско-китайском предприятии Hong Xiang Group.

Современное оборудование позволяет собирать более пяти тысяч единиц двух- и трехколесных мотоциклов в год.

"Мы взяли в аренду часть пустующего здания Каттакурганского профессионального колледжа транспорта и за короткие сроки приспособили его для производства мотоциклов четырех видов. Не остались в стороне и учащиеся данного колледжа, которые будут проходить на предприятии производственную практику. Лучшим из них мы предложим работу в сборочном цеху", — рассказал руководитель СП Hong Xiang Group Бахтиёр Умурзаков.

Преимущество данных мотороллеров и мотоциклов состоит в том, что, в отличие от других подобных транспортных средств, на 100 километров пробега они расходуют, в зависимости от марки, от одного до трех литров горючего.

В настоящее время заключаются договора на поставку продукции предприятия в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан.