Комитет по делам молодежи и спорта предлагает запретить создание групп и секций по боевым видам спорта в учреждениях спортивной подготовки страны. Мы узнали, с чем это связано и что предложат детям взамен.

Комитет перечислил 9 видов или дисциплин спорта, которые, по его мнению, несут в себе элементы насилия и жестокости. Это: профессиональный бокс, грэпплинг (вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов); смешанные единоборства. А также K-1 (кикбоксинг, боевой вид спорта, который объединяет техники различных видов боевых искусств), универсальные единоборства, рукопашный бой, нью-фулл-контакт каратэ и панкратион.

Но запрет не коснется всех подряд. В случае принятия соответствующего решения секции по таким видам спорта будут запрещены только в стенах спортивных образовательных учреждений, пояснили в Комитете.

Согласно информации с сайта Комитета, данный проект разработан с целью выполнения пункта 11 Типового положения об учреждениях спортивной подготовки в Республике Таджикистан и нормах денежных надбавок в сфере спорта. В нем говорится, что в учреждениях спортивной подготовки запрещается образовывать группы по видам спорта, которые направлены на насилие, унижение чести и достоинства человека, оскорбление личности.

Виды спорта, по которым будет запрещена организация групп в спортивных школах, должны быть определены и утверждены уполномоченным органом государства.

Комитет обращается к специалистам и тренерам, чтобы они могли высказать свое мнение по предложению до 30 сентября. После этого Комитет примет окончательное решение.

Сборная Таджикистана по универсальному бою Фото Asia-Plus «Если в государственных спортивных школах запретят наш вид (универсальный бой. - Ред.), то это означает крах нашей федерации» - Бахриддин Сироджов.

Почему приняли такое решение?

По словам начальника отдела информации Махмадулло Зубайдулло и зампреда Управления физкультуры и развития спорта Комитета по делам молодежи и спорта Абдулло Махмадализода, вопрос о недопустимости детских боев по вышеназванным единоборством стоял давно, так как участие в поединках по полноконтактным видам боевых искусств может отразиться на здоровье и психике ребенка.

В них применяются жесткие приемы: броски, захваты, перевороты, удары и выкручивание конечностей, которые могут стать причиной достаточно серьезных травм. Особенно опасны удары по голове, которые могут привести к рассечению мягких тканей, к повреждению глаз (вплоть до отслойки сетчатки), к сотрясению головного мозга и кровоизлияниям. Все это может сопровождаться потерей сознания — как правило, это происходит после ударов в переносицу, в нижнюю челюсть, в висок.

Они отмечают, что наложение запрета на некоторые боевые виды спорта – явление не новое. Например, смешанные единоборства (ММА) даже среди взрослых спортсменов запрещены во Франции и Дании, в ряде стран к соревнованиям применяются строгие ограничения.

- Отметим еще раз, что проект распоряжения касается спортивных школ, а не всех повсеместно, - говорит Зубайдулло.

Что касается частных школ и секций, пока о них речь не идет. Но…

- Это первый этап регулирования жестких единоборств. Если поступят предложения относительно частных групп или школ, возможно и к ним будем принимать запретные меры, - сказал представитель Комитета.

По данным Комитета, в настоящее время в государственных спортивных школах Таджикистана функционируют 85 секций по универсальному и рукопашному боям, нью-фулл-контакту и другим единоборствам. В случае принятия соответствующего решения все они будут закрыты. Дети, которые занимаются этими видами, по желанию перейдут в другие – близкие виды спорта, например в каратэ ВКФ, тхэквондо, самбо, дзюдо.

- Ни один ребенок, который занимается спортом, не останется вне стен спортивных учреждений, - уверяют представители Комитета.

- В спортивных школах Таджикистана секции по полноконтактным единоборствам стали появляться после 2000 года. Почему тогда Комитет разрешил школам открыть эти группы?

- Спортшколы в регионах находятся в ведении местных властей, в свое время именно они разрешили за счет государства открыть такие секции.

Комитет утверждает, что не собирается вносить предложение о полном запрете этих видов спорта – «пусть занимаются, но только не в стенах школ».

Запретами проблему не решить

Своим мнением с «АП» поделились известные таджикские спортсмены и специалисты.

Дильшод Назаров

Дильшод Назаров, олимпийский чемпион по метанию молота, заместитель председателя Комитета:

- Нам нужно развивать олимпийские виды спорта, национальные и популярные неолимпийские виды и дисциплины. Спорт должен иметь воспитательное, культурное значение, а не применяться для агрессии и насилия.

Бахриддин Сироджов, президент национальной Федерации универсального боя:

- Если в государственных спортивных школах запретят наш вид, то это означает крах нашей федерации. Во всех регионах у нас существуют группы, и с их участием мы проводим свои турниры. Хочется отметить, что тренеры нашей федерации ведут занятия с детьми до 14 лет без элементов боя. То есть в этом возрасте наш вид напоминает такие игры, как «Офарин» и «Веселые старты». Начиная с юношеского возраста они приступают к спаррингам, но в них нет элементов агрессии. У нас чисто любительский вид универсальных боев. Надеюсь, что мы переубедим Комитет, чтобы наши секции оставили. В противном случае наши тренеры останутся без работы, ученики – на улице. Им трудно будет перепрофилироваться в другой вид спорта и начинать все с нуля.

Зебинисо Рустамова, чемпионка мира по стрельбе из лука:

- Я за красоту спорта, а не за демонстрацию грубой силы. Спорт должен дать народу здоровье. Нам нужно развивать олимпийские виды спорта, другие виды, которые входят в программу Азиатских игр, или те виды и дисциплины, которые имеют большую популярность в мире и имеют воспитательное, медицинское и эстетическое значение.

Зебинисо Рустамова

А запрещать ли эти виды по всей республике? По-моему, не нужно, так как это ущемление прав. Человек, который идет в секцию единоборств, в том числе и жестких, знает, куда он попал, и это его выбор. Я против популяризации, рекламы и господдержки таких видов, а на коммерческой или добровольной основе пусть будут. Все равно не запретишь молодому человеку заниматься различными единоборствами. Государство пусть развивает и поддерживает олимпийский и массовый спорт. Тут как в медицине – есть официальная и народная. Каждая из них развивается по-своему.

Я призываю молодёжь заниматься такими видами, как стрельба из лука, плавание, гимнастика, легкая атлетика, где спорт граничит с искусством.

Ширин Мамадсафоев, бывший генсек НОК:

- Для запрета определенного вида спорта должны быть веские аргументы. Например, статистика МВД, сколько нарушений, преступлений совершили представители того или иного вида спорта, предлагаемого к запрету. Это очень сложный вопрос, нет аналитических данных.

Нужно учесть и специфику каждого из видов спорта, которые собираются запретить. В СССР в 80-е годы запрещали каратэ, в результате чего спортсмены, занимающиеся этим видом, ушли в подполье. После запрета этот вид стал более популярен, в подвалах и трущобах молодежь занималась каратэ, и число поклонников резко увеличилось. Чтобы не повторить те ошибки, нужно хорошенько все обдумать, прежде чем прийти к решению о запрете.

Лучше было бы принять возрастные ограничения, например до 21 года запретить молодежи заниматься боевыми искусствами.

Что же касается так называемых боев без правил, то лучше применить к ним строгие ограничения.

Шухрат Нематуллоев, президент Федерации профессионального бокса:

- Вопрос о запрете некоторых видов спорта поставлен некорректно. Нет оснований, чтобы запретить профессиональный бокс. Во-первых, нет такого вида спорта. Есть просто бокс.

Любой боксер начинает свою карьеру с любительского уровня, потом переходит в разряд профессионального бокса, так как можно заработать своим трудом на ринге. В соседних странах, например в Казахстане и Узбекистане, не только одобряется развитие бокса на профессиональном уровне, но и приняты соответствующие программы для его поддержки. Этот вид спорта нельзя запрещать, наоборот, нужно поддерживать, чтобы молодежь больше занималась спортом. Тем более АИБА разрешила профессионалам участвовать в квалификации на Олимпийские игры.