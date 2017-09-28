Латиница или кириллица? Вот в чем вопрос! В Узбекистане спорят об этом уже четверть века. Переход узбекской письменности на латинский алфавит застопорился, что привело к алфавитному противостоянию двух поколений – советского и постсоветского.

Сегодня в стране используют сразу два алфавита. Казалось бы, кириллица и латиница примирились и могли бы мирно сосуществовать, но предвыборные президентские баталии и решение соседнего Казахстана перейти на латиницу вновь «разогрели» алфавитную дискуссию. «Открытая Азия онлайн» попыталась разобраться в этом алфавитном хаосе.



Краткая история узбекской письменности

Староузбекская письменность до начала ХХ века основывалась на арабской графике - наследие арабских завоевателей. Алфавит староузбекского языка состоял из 32 букв. В составе Российской Империи в ХIX веке узбекская письменность осталась неизменной, но кириллица использовалась наряду с арабской графикой.

С приходом к власти большевиков ситуация начала меняться. В 1921 году вопрос о переходе узбекского языка на латиницу обсуждался на краевом съезде в Ташкенте. Тогда разгорелись споры между сторонниками латинизации и приверженцами арабского алфавита. Последние взяли вверх, но уже в 1926 году на I тюркологическом съезде в Баку был одобрен переход всех тюркских языков народов СССР на новый латинский алфавит - яналиф.

В мае 1929 года был разработан новый алфавит узбекского языка на основе латиницы. Но его жизнь оказалась короткой: в 1940 году как новая письменность была окончательно утверждена кириллица с алфавитом в 35 букв.

Распад СССР и образование суверенного Узбекистана вновь подняли вопрос реформы узбекской письменности. 2 сентября 1993 года был принят закон «О введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике».

Необходимость смены письменности в преамбуле документа излагалась следующим образом: «Настоящий Закон, основываясь на Конституции Республики Узбекистан, исходя из положительного опыта перехода узбекской письменности на латинскую графику в 1929-1940 годах, учитывая пожелания представителей широкой общественности, направлен на создание благоприятных условий, ускоряющих всесторонний прогресс республики и вхождение ее в систему мировой коммуникации».

Датой окончательного перехода страны на новую графическую систему определили 1 сентября 2000 года. Позже завершение процесса латинизации переносили еще два раза - на 2005 и 2010 годы. А со временем о полном переходе на латиницу перестали говорить вовсе. Все же кое-какие книги – пусть и немного - печатались на новом алфавите. Так в Узбекистане сложилось своего рода «алфавитное двоевластие», которое продолжается по сей день.



Как сосуществуют латиница и кириллица

Школьная программа на узбекском языке полностью переведена на латинский алфавит. На латинице печатаются учебники и необходимая учебная литература. В русскоязычных школах, соответственно, все на кириллице.

Латиница и кириллица используются при написании названий улиц и транспортных маршрутов, для табличек в метро. На телевидении и в кино применяются одновременно два алфавита: в одних фильмах и передачах заставки, титры и рекламные вставки снабжаются надписями на латинице, в других – на кириллице.

В зоне Узнетa также представлены оба алфавита. Веб-сайты государственных ведомств и структур дублируют свое содержание не только на русском, но и сразу на двух графиках. Делопроизводство полностью ведется на кириллице. Узбекоязычные информационные сайты также используют оба варианта узбекской письменности.

Вся узбекская литература советского периода, научно-технические книги, энциклопедии были созданы на узбекской кириллице. Газеты и журналы, чтобы не потерять читателей, до сегодняшнего дня печатаются на кириллице.



Лингвистические казусы узбекской латиницы

Когда букву Ц разделили на две отдельные буквы – S и TS, слово «цех» превратилось в «sex». Теперь пишут kolbasa sexi (колбасный цех). Далее список можно продолжить: seksiya (секция), aviatsiya, militsiya, repetitsiya, sirk (цирк)…

Цемент иногда пишут как tsement или sement, циркуль - sirkul или tsirkul, целлофан - tsellofan и sellofan.

В результате замены русских букв Я, Ю, Ё на Ya, Yu, Yo некоторые слова удлинились: яхши – yahshi (хорошо), ёмон – yomon (плохой), юлдуз – yulduz (звезда), якшанба - yakshanba (воскресенье). И таких примеров много.

Аргументы сторонников латиницы

Сторонники узбекской латиницы напоминают, что это интернациональный алфавит, и он, мол, приобщит узбеков к мировому информационному и культурному пространству, где исторически доминирует именно латинская графика.

Легче станет изучать иностранные языки. Латинский алфавит больше подходит для тюркских языков, чем кириллица. Примером служит Турция, которая в 1928 году перешла от арабского алфавита на латинский.

При поддержке Турции осенью 1991 года в Анкаре состоялся съезд президентов постсоветских тюркоязычных государств, где обсуждался их переход на латинскую графику.

В Узбекистане ярым сторонником латинизации выступил известный писатель, ныне покойный Пиримкул Кадыров. Вначале 90-годов он активно пропагандировал отказ от кириллицы и скорейший переход к узбекизированной латинице.



Новые дискуссии

В декабре 2016 года на выборах президента Узбекистана лидер национальной демократической партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Сарвар Атамурадов включил в предвыборную программу обеспечение полного перехода на латиницу. «Мы обучали и обучаем наших детей на основе латинской графики. Однако в достаточной ли мере издаваемые сегодня книги, газеты и журналы на основе узбекского алфавита с латинской графикой удовлетворяют просветительские и духовные потребности подрастающего поколения? Все ли возможности задействованы в этом направлении наукой, образованием, литературой и прессой? Большая часть старшего поколения не знает латинскую графику. В этом плане наблюдается разрыв между поколениями. Вместе с общественностью данная проблема должна найти свое окончательное решение», - отметил лидер партии «Миллий тикланиш».

Сторонники этой партии считают, что отказ от навязанной в советские времена кириллицы и переход на латиницу позволит государству полностью закрепить свою национальную идентичность.

Во время выборов за лидера Национально-демократической партии «Национальное возрождение» Сарвара Атамурадова проголосовало 2,35% избирателей.

В августе текущего года известный литературовед, редактор журнала «Жахон адабиёти» («Мировая литература») Шухрат Ризаев опубликовал открытое письмо, адресованное президенту Узбекистана и опубликованное в местной газете «Китоб дунёси» («Мир книг»). Ризаев выразил озабоченность по поводу будущего узбекского языка. Ниже предлагается смысловой перевод той части, где речь идет о возврате к кириллице:

«В результате смены алфавита в прошлом веке масса печатных изданий превращались в ненужный хлам. Учитывая, что прошло несколько десятилетий с момента перехода с латиницы на кириллицу, огромный фонд научного культурного наследия, напечатанного на кириллице, призываю не превращать в «ненужный хлам». Пока не поздно, предлагаю узаконить кириллицу как основной алфавит, а латиницу в качестве второго алфавита.

Возможно, в ранние годы независимости необходимость перехода на латиницу была продиктована определенными условиями и факторами. Как правило, подобные решения принимаются на основе всенародного референдума, в котором население имеет возможность выразить свое мнение по данному вопросу…».

На кириллице создано богатое наследие

Самая крупная библиотека имени Алишера Навои хранит фонд рукописей и печатных изданий на узбекской кириллице - более 600 тысяч единиц.

Фонд библиотек системы Академии наук Узбекистана составляет свыше 5 миллионов экземпляров. Литература преимущественно на кириллице. Такая же ситуация наблюдается в библиотеках университетов республики, а также во всех остальных библиотеках страны.

Согласно официальной статистике издаваемых книг, в таких крупных издательствах, как Davr Press, Akademnashr и O’qituvchi, на латинице издается примерно 48% литературы, соответственно на кириллице - около 52%.