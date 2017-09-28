Главный тренер душанбинского «Истиклола» Мухсин Мухаммадиев на предматчевой пресс-конференции накануне первого интерзонального финального матча Кубка АФК-2017 против индийского «Бенгалуру» заявил, что его команда готовит сюрприз для соперника.

"Мы серьезно готовимся к предстоящей игре против «Бенгалуру». Все-таки уже пройден большой путь и сейчас осталось всего два шага до финала. Постараемся показать свою лучшую игру. Самое главное, чтобы удача немного была на нашей стороне. Несмотря на проблемы с составом, я думаю, мы отдадим все силы для победы", - цитирует Мухаммадиева пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

Он назвал индийский клуб достаточно сильным соперником. "Просматривали игру команды, несколько сюрпризов мы им преподнесем. Несмотря на потери, игру пропустят Барановский, Джурабоев и Мавутор, те ребята, которые выйдут на поле, «когтями выскребут землю» с поля стадиона, чтобы победить. Мы должны сделать всё возможное, чтобы этот этап пройти удачно", - сказал главный тренер "Истиклола".

"Нас ждет непростой поединок против «Бенгалуру». Нам нужна поддержка болельщиков. Кто сможет, пусть придет и поддержит нашу команду. Мы постараемся не ударить лицом в грязь и преподнести большой сюрприз нашему сопернику. У нас в Кубке АФК только одна цель – выиграть трофей. Даже если у нас полкоманды дисквалифицируют, все равно мы выиграем", - подчеркнул Мухаммадиев.

Никола Стошич

Никола Стошич, голкипер «Истиклола», сообщил, что каждый игрок "Истиклол" готов выложиться на 100 процентов. "Оставим свои сердца на поле, чтобы победить и добиться положительного результата. Нужно обязательно побеждать, другого выхода у нас просто нет. «Бенгалуру» – серьезная команда. Вообще на этой стадии нет слабых соперников. Постараемся использовать слабые стороны соперника и порадовать наших болельщиков победой. Они — наш 12-й игрок, наша сила", - отметил голкипер.

Чемпион Таджикистана «Истиклол» проведет первый матч интерзонального финала Кубка АФК-2017 против индийского клуба «Бенгалуру» сегодня, 27 сентября.

Клуб призывает болельщиков прийти сегодня на матч в 19:00 на Центральный стадион Гиссара и поддержать команду.