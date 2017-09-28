Жанр: ужасы, триллер
Страна: США
Режиссёры: Александр Бустильо, Жюльен Мори
В ролях: Кейт
Премьера в Душанбе: 28 сентября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
При побеге из лечебницы для душевнобольных, четверо подростков похищают молодую медсестру. В погоню за ними пускается отряд полицейских во главе с техасским рейнджером Хэлом Хартменом, мстительным и беспощадным. Один из беглецов встает на полный трагедий и ужаса путь, который превратит его в маньяка легенду по имени «Кожаное лицо».
Авторизуйтесь, пожалуйста
ГОСТЬ4
Отстой!