Жанр: ужасы, триллер

Страна: США

Режиссёры: Александр Бустильо, Жюльен Мори

В ролях: Кейт Ходж, Кен Фори, Р.Э. Михайлофф

Премьера в Душанбе: 28 сентября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

При побеге из лечебницы для душевнобольных, четверо подростков похищают молодую медсестру. В погоню за ними пускается отряд полицейских во главе с техасским рейнджером Хэлом Хартменом, мстительным и беспощадным. Один из беглецов встает на полный трагедий и ужаса путь, который превратит его в маньяка легенду по имени «Кожаное лицо».