Первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид провел в среду первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению встречи Эмомали Рахмона с предпринимателями и инвесторами. Она состоится в Душанбе 14 октября.

Подобные встречи стали уже традиционными: в этом году она будет проводиться в третий раз – в День предпринимателя, который отмечается в Таджикистане, начиная с 2014 года.

В прошлом году Эмомали Рахмон не смог встретиться с бизнесменами, так как находился в Ереване на встрече глав государств-членов ОДКБ. На ставшей уже традиционной встрече президента тогда заменил премьер-министр республики Кохир Расулзода.

Как отмечается в сообщении секретариата премьер-министра, члены оргкомитета заслушали информацию председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана Файзиддина Каххорзода о ходе подготовке к данной встрече.

В ней, как ожидается, примут участие не только таджикские предприниматели, но и представители зарубежных деловых кругов. Основная тематика встречи - вопросы сотрудничества в сферах инвестиций и предпринимательства, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, туризма, инфраструктуры, а также финансовом и банковском секторах.

По данным Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, на сегодняшний день в Таджикистане зарегистрировано около 300 тысяч субъектов предпринимательства.

Ранее Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом и Консультативный совет по улучшению инвестиционного климата при президенте РТ предложили бизнесменам направить до 30 сентября свои предложения и размышления относительно тем предстоящего мероприятия.