Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за ракетный обстрел международного аэропорта Кабула, отметив, что их целью был шеф Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает в среду афганский телеканал TOLO.

Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыли с необъявленным визитом в Кабул в среду, 27 сентября, пишет Интерфакс.

Афганский телеканал сообщил, что на территории аэропорта и в его окрестностях упали от 20 до 30 ракет.

Ракетная атака началась примерно в 11.15 после прибытия в Кабул министра обороны США Джеймса Маттиса и главы НАТО Йенса Столтенберга, сообщает телеканал.

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Исполняющий обязанности начальника пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Даниш подтвердил факт инцидента и добавил, что нападение обошлось без жертв и пострадавших.

Службы безопасности проверяют взлетно-посадочные полосы аэропорта и очищают их от обломков ракет.

Сам министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что узнал об атаке на международный аэропорт в афганской столице Кабуле только из СМИ. "Я лишь недавно увидел некоторые сообщения в СМИ, неподтвержденные", — заявил Мэттис на пресс-конференции в Кабуле, передает РИА Новости.

Между тем, по данным того же телеканала. вслед за талибами ответственность за обстрел аэропорта в столице Афганистана, где с визитом находились генсек НАТО и глава Пентагона взяла террористическая группировка "Исламское государство".