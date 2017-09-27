Рамазан Абдулатипов подает в отставку с поста главы Дагестана. Об этом Абдулатипов рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я буду подавать заявление об отставке. Скорее всего, сегодня [27 сентября]», — сказал он.

"Причины отставки — возраст наступил, 71 год уже", — сообщил Абдулатипов, добавив, что «по всем остальным вопросам республика находится на подъёме, она выведена из тяжелейшего кризиса, в котором она находилась».

Абдулатипов добавил, что предложил несколько кандидатур на свой пост.

«Президент меня поблагодарил, глава администрации меня поблагодарил за хорошую работу. Я считаю, что в целом это хорошо – уходить на подъёме, а не тогда когда провалил чего-то. Я кого-то назвал, они кого-то ищут. Я думаю, что с этим проблем не будет. Я называл целый ряд фамилий. Решение принимает президент. Единственная моя просьба была – чтобы Дагестан передали в добропорядочные руки», - сказал Абдулатипов.

Между тем, как пишет РБК, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов покинет свой пост в рамках новой волны отставок губернаторов. Его экстренно вызвали в Кремль обсудить отставку и преемников, рассказали два источника РБК.

«Это было неожиданно для него, никто не знал. Абдулатипов рассчитывал доработать до конца», — рассказал источник РБК в окружении главы региона.

«Абдулатипова спросили, есть ли у него какие-то соображения относительно того, кто может временно исполнять обязанности. Он сказал, что пожеланий нет», — добавил источник.

Ротация глав регионов в России является «нормальным и востребованным процессом», заявили в Кремле. За последнюю неделю заявления об отставке подали уже три главы региона. Президент России Владимир Путин идет по пути «ротационного обновления губернаторского корпуса». Об этом журналистам, как передает «Интерфакс», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ротационный процесс в губернаторском корпусе он назвал «абсолютно нормальным, востребованным и ожидаемым процессом».

Досье: Рамазан Абдулатипов родился в 1946 году в Дагестане. Получив медицинское образование и отслужив медиком в армии, он некоторое время работал заведующим медпунктом на заводе, а в 1974 году начал партийную карьеру в отделе пропаганды и агитации райкома КПСС.

В 1970-х годах окончил заочно истфак Дагестанского госуниверситета и аспирантуру философского факультета Ленинградского государственного университета, после чего почти десять лет работал в Мурманске, где занимал разные должности в Мурманском высшем инженерном морском училище и в отделе агитации и пропаганды Мурманского областного комитета КПСС.



В 1988 году Абдулатипов перешел на партийную работу в Москву, а в 1990-м был избран народным депутатом РСФСР и возглавил Совет национальностей Верховного Совета РСФСР. В начале 1990-х Абдулатипов сначала был заместителем председателя Совета Федерации, а затем депутатом Госдумы. В1997–1998 годах он в должности заместителя председателя правительства при Викторе Черномырдине и Сергее Кириенко курировал национальные вопросы и вопросы развития местного самоуправления, а в 1998–1999-м был министром национальной политики и министром без портфеля, после чего вернулся в Совет Федерации.

В 2005–2009 годах Абдулатипов был послом России в Таджикистане. В 2011 году он вернулся в Госдуму, где входил во фракцию «Единой России», а в 2013-м возглавил Дагестан.

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