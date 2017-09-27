Процесс извлечения драгоценных металлов из недр Таджикистана продолжается высокими темпами. Только добыча серебра с начала этого года в стране увеличилась почти в два раза. Добыча золота также растет. В увеличении добычи драгметаллов Минпром отмечает заслугу совместного таджикско-китайского предприятия «Зарафшон» на севере республики.

По данным министерства промышленности и новых технологий РТ, производство золота за восемь месяцев этого по сравнению с этим же периодом прошлого года выросло на 21%, серебра – на 92%.

Конкретные цифры по объему производства драгоценных металлов в Таджикистане чиновники не озвучивают, ссылаясь на то, что такая информация находится под грифом секретности.

Ранее, летом этого года, министр промышленности и новых технологий Шавкат Бобозода сообщил журналистам, что данная отрасль поддерживается правительством и президентом страны.

«Мы привлекаем большие инвестиции в эту отрасль. Она является трудоемкой, но здесь очень высокая, стабильная средняя заработная плата. Конечно, условия труда оставляют желать лучшего. И в этом плане мы должны требовать от наших партнеров те обязательства, которые они взяли на себя при получении лицензии», - сказал он.

По итогам прошлого года в Таджикистане было произведено рекордные 5 тонн золота и 3,2 тонны серебра. Выпуск золота по сравнению с 2015 годом увеличился на 500 кг, а серебра – на 200 кг.

Ожидается, что за счет сдачи в эксплуатацию новых мощностей к 2022 году годовой объем производства золота по сравнению с показателем 2012 года будет увеличен в семь раз: по итогам 2012 года в стране было добыто чуть более 2,4 тонн золота.

В Минпроме считают, что в республике существуют благоприятные инвестиционные условия для увеличения добычи золота за счет реализации крупных проектов по месторождениям Тарор, Чоре, Пакрут и другие.

В министерстве подчеркивают, что в недрах республики находятся большие запасы золота. «Золотые активы Таджикистана содержат 137 месторождений с подсчитанными запасами промышленного золота и 127 – непромышленного золота», - отмечают в ведомстве.

Главные золотоносные месторождения с балансовыми запасами расположены в центральной части республики.

Отметим, что лицензии на добычу драгоценных металлов в Таджикистане в основном получают китайские компании, которые обычно открывают совместные с таджикским бизнесом предприятия.

Добычей драгоценных металлов в Таджикистане занимаются более 10 компаний, из которых самыми крупными являются СП «Зарафшон, СП «Апрелевка», государственное казённое предприятие «Тиллои точик», артель «Одина», компания «Пакрут».

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