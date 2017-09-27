Таджикистан поднялся на 17-е место в рейтинге АФК. Ранее РТ занимала 20-ю строчку рейтинга.

Этот подъем стал возможным благодаря успешному выступлению душанбинского "Истиклола" в Кубке АФК. Таким образом, у Таджикистана появляется шанс выставить три клуба в турнирах Азии.

Лидерами рейтинга являются ОАЭ, на втором месте расположилась Южная Корея, на третьем — Китай, четвертом – Катар, пятом – Саудовская Аравия.

Узбекистан расположился на девятой строчке, Туркменистан - на 26-й, Кыргызстан - на 31-й.

Рейтинг стран составляется на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов и Кубке АФК за последние четыре сезона, в учет также берутся очки в рейтинге ФИФА. Показатели рейтинга повлияют на предоставленные квоты со стороны АФК для участия в таких турнирах, как Лига чемпионов Азии и Кубок АФК в 2019-2020 годах, о которых станет известно в ноябре текущего месяца.

Между тем, сегодня, 27 сентября, чемпион Таджикистана «Истиклол» проведет первый матч интерзонального финала Кубка АФК-2017 против индийского клуба «Бенгалуру».

Футбольный клуб призвал болельщиков прийти сегодня на матч в 19:00 на Центральный стадион Гиссара и поддержать команду.

"Истиклол, который в групповом этапе и в последующий играх плей-офф продемонстрировал самый лучший показатель в турнире, не добился бы такого успеха без поддержки наших уважаемых и преданных болельщиков, - сообщается на официальном сайте клуба. - Сегодня очень важный матч для нашего клуба, который продолжает представлять отечественный клубный футбол на международной арене. «Истиклолу» очень важна и нужна наша общая поддержка. Клуб постарается со своей стороны сделать все, чтобы оправдать ваше доверие".

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