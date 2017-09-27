Областное правительство выступает за сокращение квот на выдачу разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, сообщает Интерфакс.

«На протяжении нескольких лет квота оставалась неизменной и составляла 4 тысячи разрешений. На 2018 год подготовлены предложения на установление квоты в количестве 3 тысяч разрешений», — цитирует агентство пресс-службу Облправительства.

По данным Интерфакса, соответствующие предложение будет направлено в МВД России.

Как и в других городах России, в Новосибирске власти таким образом пытаются бороться с потоком нелегалов.

Сегодня Новосибирская область является привлекательной для проживания, работы, обучения и ведения бизнеса, что подтверждается успешной реализацией госпрограммы по добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников. С 2009 по 2012 год по этой программе в область переехали около 6 тысяч соотечественников, а с 2013 года по сегодняшний день — почти 28 тысяч соотечественников из 26-ти стран мира. В основном это Казахстан (70%), Украина (7%), Узбекистан (4%).

Ранее сообщалось, что приток официальных мигрантов в Россию за первое полугодие 2017 года обновил минимум 2011 года.