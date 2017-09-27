Глава МВД Таджикистана Рахимзода Рамазон Хамро обсудил с заместителем министра внутренних дел Турции Мехметом Эрсой вопросы сотрудничества органов двух стран по розыску, задержанию и экстрадиции преступников, находившихся в международном розыске по линии Интерпол.

Встреча прошла на полях 86-ой сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая проходит в Пекине, отмечается на сайте МВД РТ.

В сообщении отмечается, что стороны «высоко оценили взаимодействие правоохранительных органов двух стран, которое устойчиво развивается».

«Было отмечено, что в борьбе с транснациональной преступностью, терроризмом, экстремизмом, сотрудничество двух ведомств находится на высоком уровне, и в этом направлении осуществляются совместные мероприятия», - подчеркивается в сообщении.

Глава МВД РТ и замглавы МВД Турции обменялись конструктивными предложениями по дальнейшему укреплению отношений между правоохранительными ведомствами.

В Пекине 26 сентября открылась 86-я сессия Генассамблеи Интерпола, с вступительным словом выступил Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток. Он заявил, что подобное собрание на высоком уровне способствует рассмотрению важных глобальных проблем, таких как терроризм, экстремизм, сепаратизм и других вызовов и угроз современного мира, а также укрепит сотрудничество полиции стран мира.

Президент Интерпола Мэн Хунвэй и министр общественной безопасности КНР господин Го Шенкунь выразили свои мнения о взаимовыгодном сотрудничестве правоохранительных органов стран-членов Интерпола в борьбе с преступностью.