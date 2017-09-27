Военный суд душанбинского гарнизона сегодня, 27 сентября, должен пересмотреть дело скончавшегося в 2014 году солдата-срочника Максуда Носирова.

Адвокат Коалиции гражданского общества Таджикистана против пыток и безнаказанности Дилшод Джураев в июле этого года сообщил, что подал иск о возмещении морального вреда в размере 429 тыс 400 сомони, которые должны быть взысканы с Главного управления погранвойск ГКНБ РТ, сообщает Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане.

Он также заявил, что надеется, что их исковое заявление будет полностью удовлетворено судом. «Учитывая тот моральный ущерб, который нанесен истцу, считаю, что наше требование отвечает принципам справедливости», - отметил адвокат.

Мурот Носиров, отец Максуда Носирова, сказал в беседе с нами, что требует лишь возмещения морального и морального вреда, и ничего более. «Верю в честность и справедливость суда», - подчеркнул он.

27 января 2014 года несколько военнослужащих пограничного наблюдательного пункта войсковой части 2857, дислоцированной в Спитаменском районе, «в воспитательных целях» выстроили в шеренгу молодых солдат, которые уже отслужили полгода и начали наносить удары по горлу и другим частям тела каждого солдата.

После избиения солдат Максуд Носиров упал в обморочное состояние, его отнесли в спальное отделение казармы, где он и скончался, не переходя в себя.

На основании заключения судебно - медицинской экспертизы, солдат умер вследствии получения тяжких телесных повреждений (внутреннее кровотечение, разрыв печени, кровотечение тонкого кишечника и т.д.).

Согласно приговору Военного суда Худжандского гарнизона от 8 мая 2014 года Юнусов М. и Шарифзода Н. были признаны виновными по статье 373 ч.2 п. «б,в,д» (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности) УК РТ, а Нуров Ш. и Шераев Б. - по статье 373 ч.2 п. «б,в» УК РТ и эти старослужащие были осуждены судом на сроки от 5 до 7,5 лет.

Адвокат Саидов С.А., который тогда представлял интересы родных потерпевшего, обжаловал данный приговор в Военной коллегии Верховного суда, и потребовал у суда возвращения дела на дополнительное расследование.

Также сторона защиты требовала у суда включить Пограничные войска РТ (войсковую часть 2857) и военный комиссариат района в число соответчиков по гражданскому иску по взысканию морального и материального вреда в пользу представителей потерпевшего.

Напомним, что исковое заявление о взыскании морального и материального вреда было удовлетворено частично. Сумма иска составляла 200 тыс. сомони. В требовании иска признать ответчиками Пограничные войска и военный комиссариат судом было отказано. Суд удовлетворил взыскание морального и материального вреда в сумме 30 тыс. сомони. Ответчиками были признаны виновные лица – сослуживцы жертв дедовщины.

7 августа 2014 года Военная коллегия Верховного суда РТ отменила приговор военного суда Худжандского гарнизона от 8 мая 2014 года и направила уголовное дело на дополнительное расследование.

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