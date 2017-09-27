Трудовые мигранты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и члены их семей будут обеспечиваться в России полным бесплатным медицинским страхованием, сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова, выступая на открытии III российско-армянского форума по здравоохранению, сообщает ТАСС.

«Подготовлено соглашение о том, что трудовые мигранты будут обеспечиваться полисами полного медстрахования»,— сказала она.

«В рамках международных соглашений граждане других стран, работающие на территории России, могут бесплатно получать скорую медицинскую помощь и экстренные медицинские услуги в стационарах, при экстренной операции или родоразрешении», - отметила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Россия уже утвердила документ. Ожидается, что в ближайшее время его одобрит и Армения. Также страны Евразийского экономического союза отработали пакет документов (их более 20), которые позволят поэтапно перейти к единому рынку лекарственных и медицинских изделий, обеспечить качество и безопасность препаратов, передает телеканал «МИР 24».

Полис ОМС для трудовых мигрантов будет приобретать работодатель, после чего они смогут получать медпомощь бесплатно по программе обязательного медицинского страхования.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Таджикистан пока в раздумьях. Правительство Таджикистана рассматривает вопрос присоединения к ЕАЭС на основе изучения опыта Кыргызстана и Армении в этом Союзе.

«Вопрос возможного присоединения Таджикистана к ЕАЭС находится на стадии изучения. Мы об этом говорили неоднократно. Это очень интересный процесс, потому что в последние годы в эту организацию вступили Кыргызстан и Армения. Опыт этих стран для нас очень полезен. Сейчас мы расширили спектр изучения этих вопросов», - заявлял ранее журналистам министр экономического развития и торговли РТ Негматулло Хикматуллозода.

А между тем, как поддерживают Таджикистан мигранты и сколько выслали на родину таджикские мигранты за последние 10 лет, смотрите в нашей инфографике.