У русского языка в Таджикистане хорошее настоящее и прекрасное будущее. К такому выводу пришли участники международного круглого стола «Русский язык в Таджикистане: состояние и перспективы», который состоялся в Душанбе 26 сентября на площадке Российского центра науки и культуры, сообщает пресс-служба НКП "Экспертный клуб "Урал-Евразия".

Так, по словам исполнительного директора Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константина Погорельского, значимость русского языка в Таджикистане не подвергается сомнению.

«Русский язык укрепился здесь как язык межнационального общения, в том числе благодаря целенаправленной политике руководства республики. Эта значимость понимается и разделяется всем таджикским обществом. Русский язык нужен не только людям, работающим в сферах интеллектуального труда, он также необходим малоквалифицированным рабочим, которые трудятся в России. В настоящий момент русский язык в Таджикистане столкнулся с техническими трудностями: нехваткой учебных пособий, слабой методической базой, малым количеством учителей», - отметил общественный деятель.

Однако эти проблемы начинают преодолеваться двусторонними усилиями. Так, директор Института повышения квалификации Российско-Таджикского Славянского университета Татьяна Гусейнова, рассказала, что Россия выделяет средства для повышения квалификации учителей средних школ.

«Кроме того, благодаря этим средствам были проведены Форумы учителей русского языка в Согдийской и Хатлонской областях, проведен 24-часовой семинар совместно с Московским институтом русского языка и литературы в Курган-Тюбе», - поделилась педагог.

Свою коллегу поддержала Самадова Ильмира, доцент кафедры русского языка РТСУ, которая напомнила о недавнем факте передачи 70 тысяч учебников и пособий по русскому языку в средние школы Таджикистана от различных российских организаций через аппарат Россотрудничества.

Отрадно, что эта деятельность приобрела регулярный характер и в нее подключаются другие российские учреждения. Так, делегация Экспертного клуба «Урал-Евразия» презентовала дар от Уральского федерального университета – 600 книг русской и зарубежной классики на русском языке, которые будут доставлены в Душанбе при транспортной поддержке Министерства обороны РФ – военнослужащих Центрального военного округа РФ. Книги будут распределены Россотрудничеством исходя из своего видения потребностей в этой литературе в Таджикистане, в том числе часть книг будет передана в Хорогский государственный университет в начале октября т.г.

Дискуссия о русском языке и его интеграционном характере плавно перетекла к другим вопросам взаимодействия между нашими странами. Так, молодой предприниматель Фарзона Рахманова, которая принимала участие в предпринимательской секции Форума молодых лидеров Евразии, закончившийся накануне, 24 сентября в Москве, заметила, что именно отличное владение русским языком позволило ей получить максимум от участия в форуме.

«Российские предприниматели показали уровень, к которому нужно стремиться таджикскому бизнесу. Мы увидели, что можно делать в нашей сфере, и зарядились энергией на новые достижения», - заметила предприниматель.

Мероприятие было организовано Российским центром науки и культуры в Душанбе и Экспертным клубом «Урал-Евразия» (г. Екатеринбург, РФ). Участниками стали Уральский федеральный университет, РТСУ, НКО «Евразийский экспресс» (г. Душанбе, РТ) и представители Форума молодых лидеров Евразии.