Министерство внутренних дел Таджикистана занимается поиском родственников таджикской девушки по имени Аиша, которая, по утверждению российских журналистов, вместе с родителями жила в иракском Мосуле, а затем переехала в Талль-Афар. Историю Аиши показали по российскому каналу Russia Today.

В сюжете рассказывается, что 16-летняя Аиша родом из Таджикистана. Ее вывезли с территории, подконтрольной ИГ, в Багдад вместе с двумя братьями — 9-летним Абдуллой и 3-летним Мохаммедом, а также сестрой - семилетней Фатимой. По дороге в приют девушка познакомилась с женщиной из России с двумя детьми. В пути россиянка скончалась от сердечного заболевания, и Аиша взяла на себя заботу о ее детях - трёхлетней Мариам и четырёхмесячной Фуадим: имя умершей матери девочек неизвестно, отца звали Самир.

Сама же Аиша рассказала, что не знает, где ее родители. «Сначала они были в Мосуле, потом началась война, я уехала в Талль-Афар, и потеряла с ними связь», - рассказывает девочка.

В сюжете утверждается, что Аиша - вдова боевика. Однако сама девушка на камеру об этом ничего не говорит.

«МВД начало разыскивать родных Аишы и ее братьев и сестры, историю которых мы также вчера узнали из СМИ. У нас также есть связи с российскими журналистами, которые находятся в Ираке, которые нас проинформировали о ней», - сообщил «АП» пресс-секретарь МВД РТ Умарджон Эмомали.

Он добавил, что если кто-либо из таджикистанцев владеет информацией об Аише, ее семье, родственниках, то может сообщить об этом в МВД по номерам горячей линии - 221 21 21 (с мобильного – 1919).

«Если кто-то из родственников этих детей объявится, мы сможем забрать их из приюта в Ираке», - заявил Умарджон Эмомали.

Он также отметил, что до сих пор не найдены родственники еще одной девочки по имени Марьям, которая, по утверждению российского канала Russia Today, также является таджичкой. Ее историю телеканал рассказывал в августе.

Тем временем, Аппарат уполномоченного по правам ребёнка России уже занимается судьбой двоих детей, предположительно, являющихся гражданами России, которые находятся под опекой 16-летней Аишы в приюте в Багдаде, пишет RT.

«Соответствующие запросы направлены ответственным органам власти российской и иракской сторон. Уже поступили обращения от людей, которые могут являться родственниками обнаруженных детей», — сказала Детский Омбудсмен России Анна Кузнецова.

По её словам, после проведения комплекса мер по идентификации, если родственные связи подтвердятся, будет решаться вопрос о возвращении детей в Россию.

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