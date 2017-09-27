Субрегиональный офис Международной организации по миграции (МОМ) запустил проект «Мигранты – невидимая сила Центральной Азии». Весной этого года для жителей региона был объявлен конкурс фотоисторий. Художникам, фотографам и студентам из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана Таджикистана, Туркменистана предлагалось высылать свои снимки и сопроводить их историями, которые бы рассказывали - что такое миграция, что испытывают те, кто уехал из дома, как живут в другой стране и о чём мечтают мигранты. О победителях - в материале партнера "Азия-Плюс" Открытой Азии онлайн.

Номинаций было две: для профессиональных художников и для студентов. Летом жюри оценило работы и отобрало лучшие. Итогом проекта стала выставка, на которой представили эти фотографии. Она открылась 5 сентября в Музее имени Кастеева. После того, как закроется в Алматы, экспозиция отправится в Астану, Бишкек, Душанбе и другие крупные города Центральной Азии.

В том, что выставка передвижная, тоже есть подтекст. В этих краях тысячи лет вели кочевую жизнь – с места на место переезжали в поисках лучших пастбищ для скота, менее суровых погодных условий, покупателей на свой товар. Тогда миграция была способом выживания. Так уж сложилось, что после 1991 года история пошла по другому пути, а людям снова пришлось кочевать, чтобы прокормиться. Но только отношение к мигрантам в современном мире другое.

Победителями в номинации «Студенты» стали Алмазбек Дуйшебаев и Рахат Сагынбек кызы из Кыргызстана. А среди профессионалов – свободный фотохудожник-документалист из Узбекистана Эльёр Нематов, фотожурналист из Таджикистана Дидор Садуллоев и фотограф-дизайнер из Узбекистана Диана Миндубаева.

Интересно, что казахстанских работ среди отобранных на выставку не оказалось. Организаторы объяснили: наверное, потому, что для этой республики проблема миграции не такая острая.

Трое выступавших на выставке мигрантов – те самые фотографы, выигравшие конкурс. Их работы трогают больше всего – видимо, как раз потому, что эти сюжеты ими прожиты: они уезжали из дома, жили и работали в чужой стране, стояли в очередях в ФМС, сидели в автозаках, ловили косые взгляды.

Эльёр Нематов, получивший первое место на конкурсе МОМ, – очень известный фотограф-документалист. Родился в Бухаре, состоялся в Ташкенте, учился и работал в России, сейчас базируется (он осознанно употребляет именно этот глагол вместо «живу») в Кыргызстане. Его снимки печатали The Guardian, The Telegraph Magazine, LE MONDE Magazine. Он участвовал во многих экспозициях. Две его персональные выставки прошли в Нью-Йорке и Амстердаме.

Истории о кочевниках современности Эльёр начал снимать лет семь-восемь назад. В его стране эта проблема коснулась каждой семьи. И это не фигура речи. «Трудно найти хотя бы одну семью в Узбекистане, где хотя бы один из её членов или родственников не съездил в Россию на заработки», – говорит Нематов.

Да, фотограф называет себя мигрантом, но не чувствует себя чужаком ни в странах СНГ, ни в Европе, ни в Америке. Правда, есть одно исключение.

«В России я чувствую себя мигрантом. Я чувствую себя чужим. Я чувствую себя второсортным человеком» , - говорит он.

Занявший второе место Дидор Садуллоев три года был мигрантом в Москве. Поехал учиться на курсах фотожурналистики, но чтобы обеспечить пропитание в российской столице, торговал парфюмом на рынке, подрабатывал грузчиком и в бургер-закусочной. Параллельно сотрудничал как фотокор с местными изданиями. И, конечно, много снимал своих соотечественников.

Автор: Дидор Садуллоев 1 /9

Эта история задержания и его история тоже. Дидор снимал облаву на мигрантов. Заметив, что он щёлкает фотоаппаратом, полиция забрала и его.

«Многие мигранты своих прав не знают. Это большой минус»

– Потом меня допрашивали, что я там делал. Я сказал: «Мимо проходил». Когда я снимаю, у меня две флэшки с собой. При задержании я флэшку сразу поменял и показал, что у меня другой снимок, как будто я не успел снять. Меня подержали, а потом отпустили, – вспоминает Дидор. - У всех этих людей с регистрацией всё нормально было. Знаете, у них, по-моему, есть какой-то план: они должны в московском округе столько-то мигрантов депортировать. Они делают облавы, всех подряд отвозят – есть документы, нет – им без разницы. Если есть, они её отрывают и говорят: «Нет у тебя регистрации!» Что ты им скажешь?

Дидор сейчас живёт и работает в Душанбе. Ему бы хотелось снова поехать в Россию, но не в качестве грузчика. А по профессии – чтобы снимать. Но большинство его соотечественников согласно на самый тяжёлый труд в другой стране.

Третья победительница – Диана Миндубаева родом из Ташкента. Была актрисой в Государственном молодёжном театре Узбекистана. В 2016 году поступила в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения на факультет «Кинооператорство». Это и стало причиной переезда. После первого семестра из-за финансовых сложностей оставила учёбу, но уезжать из Питера не захотела и осталась там. Работала актрисой-аниматором и фотографом на праздниках, а также администратором в одном из ресторанов. И лишь в мае 2017 года вновь вернулась в Ташкент. Сейчас работает там фотографом-дизайнером в компании, представляющей бренд мужской одежды.

Выступая на выставке в музее Кастеева, Диана поделилась:

– Я испытала на себе все трудности, с которыми сталкиваются люди, имеющие другое гражданство. Моя серия снята в Петербурге. Я недаром назвала её «Мечты на берегах Невы». Потому что только мечта даёт силу и помогает в этом нелёгком пути. В этой серии не хватает лишь моей мечты как мигранта. Но она совсем незамысловатая. Я просто хотела быть ближе к человеку, которого люблю. Миром правит любовь.

Специалисты считают миграцию динамичным и неизбежным в современном мире процессом.



– Это реальность нашего мира, которую мы не должны игнорировать, – отмечает глава офиса МОМ в Алматы и одна из организаторов выставки Татьяна Хаджиэммануел, – особенно в Центральной Азии, где как минимум 10 миллионов людей в процессе миграции.



Причём этот процесс затрагивает как страну происхождения переезжающих, так и страну назначения. Мигранты привозят с собой новые навыки, сбережения и международные контакты, привносят энергию и инновации, а принимающие общества обогащаются многообразием культур. В МОМ уверены, что всё это даже выгодно обеим сторонам, если все усвоят:

В конце концов, доброй половине людей на Земле доводилось быть мигрантом или, возможно, доведётся.