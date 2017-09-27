В республике в предстоящие дни ожидается резкая перемена погоды и похолодание: в некоторых регионах пройдут ливневые дожди.

Синоптики предупреждают о наступлении неустойчивой погоды на завтра. В большинстве районов республики ожидается усиление ветра, установится пыльная мгла. Такая погода продержится в стране до 29 сентября.

В эти дни температурный фон в стране понизится: в долинах ночью до 4-9 тепла, днем до 10-15 тепла, в горных районах ночью до -3+2, днем до 3-8 тепла. В отдельных районах усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, сообщает Агентство по гидрометеорологии Таджикистана.

В связи с затоком холодного воздуха с северных регионов в Согде ожидается неустойчивая погода, пройдут осадки местами сильные, в долинах преимущественно в виде дождя, в горных и высокогорных районах дождь, снег.