Уход Трампа из Twitter обойдется компании в $2 млрд

Руководство сервиса микроблогов Twitter завило о намерениях увеличить вдвое количество символов в сообщениях, пишет Газета.ру.

В настоящий момент сообщения в микроблоге ограничены 140 символами. Теперь сервис собирается опробовать увеличение лимита до 280 знаков.

Изменения коснутся «языков, подверженных переполнению» — то есть, всех языков, где не используется иероглифическое письмо. Для японского, китайского и корейского сохранится лимит 140 символов.

Отмечается, что сперва такую возможность получит лишь небольшая часть пользователей. Если тестирование пройдет удачно, то каждый юзер сможет воспользоваться нововведением.

Как ранее cообщало агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитика компании Monness Crespi Hardt & Co. Джеймса Какмака, что рыночная стоимость компании Twitter снизится примерно на $2 млрд, если президент США Дональд Трамп перестанет размещать сообщения в этой социальной сети.

Какмак подчеркнул, что, если Трамп перестанет пользоваться твиттером, это не приведет к массовому уходу других пользователей, однако станет причиной резкого сокращения стоимости нематериальных активов компании.

Он отметил, что акции Twitter также могут упасть даже при отсутствии ухудшения показателей деятельности компании.

«В мире нет лучшей бесплатной рекламы, чем президент Соединенных Штатов Америки», — пояснил Какмак.