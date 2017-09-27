Шведский фонд Right Livelihood Award Foundation наградил азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову премией "За правильный образ жизни", которую часто также называют альтернативной Нобелевской, сообщает DW.

Награда присуждена за "мужество и стойкость при разоблачении коррупции на высшем государственном уровне", сообщил фонд во вторник, 26 сентября. Хадиджа Исмаилова стала первым лауреатом альтернативной Нобелевской премии из Азербайджана.

Одновременно с азербайджанской журналисткой альтернативной Нобелевской премией награжден индийский адвокат Колин Гонсальвес, работающий в сфере защиты прав человека, а также эфиопская правозащитница Йетнеберш Нигусси, которая борется за права инвалидов в Африке и во всем мире. Каждый из них получит по 105 тысяч евро. Кроме того, американский адвокат Роберт Билотт, специализирующийся на сфере защиты окружающей среды, стал почетным лауреатом, денежной премии он не получит.

1 сентября 2015 года Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор сотруднице азербайджанского бюро радио "Свобода" Хадидже Исмаиловой, признав ее виновной сразу по нескольким статьям: присвоение и растрата, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление должностными полномочиями. Сама журналистка сочла процесс политически мотивированным. В мае 2017 года Верховный суд Азербайджана изменил меру пресечения с 7,5 годов лишения свободы на условное.