Сотрудники Регионального управления Таможенной службы по Согдийской области и антикоррупционного ведомства Таджикистана пресекли попытку контрабанды 10 тысяч литров дизельного топлива, сообщается на сайте Таможенной службы РТ.

На территории Дж.Расуловского района был задержан грузовик, в цистерне которого было обнаружено 10 тысяч литров дизельного топлива. Груз попал в Таджикистан из Кыргызстана.

Оперативники выяснили, что житель Дж.Расуловского района приобрел дизтопливо у неизвестного лица на территории кишлака Дехмо.

В отношении нарушителя закона возбуждено дело по статье об административных правонарушениях, сообщает таможня.